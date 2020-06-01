Trabzonspor başarısıyla örnek oluyor

Bir başkan düşünün ki hem alırken kazanacak hem satarken... Bu başkan iki sezonda Trabzonspor'a ekonomik anlamda çağ atlatan Ahmet Ağaoğlu...Kısa sürede kulübü belli bir noktaya getiren Başkan şimdilerde Avrupa'ya da nam salmış durumda. Özellikle salgın sürecinde kulüplerin ekonomik durumlarının masaya yatırıldığı yorumlarda TS markası öne çıkarılıyor.Sebebi de Sörloth gibi bir olaya imza atması, Yusuf Yazıcı gibi bir değeri hem Trabzonspor'a hem Türkiye'ye hem de Avrupa futboluna kazandırması.Bordo-mavililer ayrıca bir yandan yarışmacı takım olmaya ve şampiyonluğa doğru yol almaya devam ederken diğer taraftan da yeni sezonun kadrosunu kuruyor.Şu anda transferin de en hareketli ekibi Trabzonspor. İç transferde Pereira ile sözleşme yapan, Hosseini ve Bilal Başacıkoğlu ile yola devam kararı alan Karadeniz ekibi, yerli pazarından da Balıkesirspor'un genç yıldızı Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattı.Ve bu gençlik aşısına yeni isimlerin de ekleneceği aşikâr. Haberi de Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı verdi.Dağlı, bordo-mavililerin iki oyuncularıyla daha ilgilendiğini duyurdu. O isimler de Udinese'den kiralanan ve satın alma opsiyonu kullanılacak olan sağ kanat Aly Malle ve merkez orta saha oyuncusu Serdar Güncü.Başkan Dağlı, iki isim için Trabzonspor ile görüşmelerinin devam ettiğini belirterek "Biz Trabzon'u çok sevdik. Onlar bizi sevdiler. Çok güzel görüşmelerimiz oldu. İnşallah hayırlı bir imza atacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Bordo-mavililerin amacının ise ekonomik ücrete aldığı isimleri parlatıp Türk futboluna kazandırmak.Yönetimin, mukavelesindeki opsiyonu kullandığı ve bir sezon daha bordo-mavili formayı giyecek olan Bilal Başacıkoğlu çok mutlu. Geçen sezon fazla süre alamadığını belirten gurbetçi içim "Takımda kamp dönemi geçireceğim ve Trabzonspor'a daha çok katkı sağlayacağım" dedi.Transferin gözde isimleri Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür, transferde söz hakkının başkan Ahmet Ağaoğlu'na ait olduğunu söyledi. Mukaveleleri devam eden ve Avrupa devleriyle isimleri anılan ikili "Başkanımız ne derse kulüp çıkarları neyi gerektirirse onu yapacağız" görüşündeler.