Trabzonspor attı, faul kararı verildi

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 42. dakikasında Paul Onuachu'nun ağlara gönderdiği top faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Abone Ol
Trabzonspor attı, faul kararı verildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2023 19:51
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 42. dakikasında Paul Onuachu'nun yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu ancak gol geçerli sayılmadı.

Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda İsmail Yüksek ile mücadeleye giren Onuachu rakibinden kurtulup kafayla topu ağlara gönderdi. Onuachu gol sevincine giderken hakem Zorbay Küçük faul gerekçesiyle oyunu durdurdu ve golü geçerli saymadı.

Pozisyon sonrası Onuachu'nun yoğun itirazlarına rağmen VAR'dan gelen onayla oyunun faul kararında kaldı ve oyun 1-0 devam etti.

İşte o anlar;



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery