Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Eryaman Stadyumu'ndaki maç 1-1 eşitlikle sona erdi.



Trabzonspor, Enis Bardhi'nin 70. dakikada attığı golle öne geçti. Ankaragücü ise bu gole 74. dakikada Tolga Ciğerci'nin penaltısıyla karşılık verdi.



Bu sonucun ardından Trabzonspor 23, Ankaragücü 13 puana yükseldi.



Trabzonspor, Dünya Kupası için verilecek aranın ardından sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. MKE Ankaragücü, Antalyaspor deplasmanına gidecek.



ABDULLAH AVCI'DAN 4 DEĞİŞİKLİK



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de son lig maçına göre 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.



Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Abdullah Avcı, geçen hafta Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 4 ismi değiştirdi.



Sarı kart cezası nedeniyle Bakasetas ve Trezeguet'ten da yararlanamayan Abdullah Avcı, Hüseyin Türkmen ile Denswil'i de yedek kulübesinde oturttu. Abdullah Avcı, bu isimler yerine Evren Eren Elmalı, Larsen, Bardhi ve Yusuf Yazıcı'ya ilk 11'de şans tanıdı.



Kalede Uğurcan Çakır'ın görev aldığı konuk ekipte, savunma dörtlüsünü Larsen, Bartra, Hugo ve Evren Eren Elmalı oluşturdu.



Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Hamsik'i orta sahada oynatan Abdullah Avcı, kanatlarda ise Abdülkadir Ömür ile Bardhi'ye görev verdi.



Bordo-mavililerin hücum hattında ise Gomez oynadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada Hamsik'in sol çaprazdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü, meşin yuvarlağı direk dibinden ayaklarıyla çıkardı.



31. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasında penaltı noktasında meşin yuvarlakla buluşan Gomez'in kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.



38. dakikada Gomez'in pasıyla ceza sahasında dışında topla buluşan Bardhi'nin plase vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Han Güngördü iki hamleyle kontrol etti.



Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)





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