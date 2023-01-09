ALANYASPOR 14'TE ÖNE GEÇTİ

37'DE FARK İKİYE ÇIKTI

DEVRE BİTMEDEN 3 GOL OLDU!

ABDULLAH AVCI'DAN HAMLELER

TRABZONSPOR GOLE YAKLAŞTI

ALANYA'DA FARK 4'E ÇIKTI

5. GOL YUSUF'TAN

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki mücadeleyi bordo-mavililer 5-0'lık skorla kaybetti.Karşılaşmada Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Efecan Karaca, 37 ve 45+7. dakikalarda Ahmed Hassan, 75. dakikada Wilson Eduardo ve 78. dakikada Yusuf Özdemir attı.Trabzonspor, bu sezon ligde ikinci kez 5 gol yedi. Bordo-mavililer, daha önce deplasmanda Antalyaspor'a 5-2 mağlup olmuştu.Trabzonspor'da 36. dakikada sarı kart gören Vitor Hugo gelecek hafta cezalı duruma düştü.Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde bir hafta aradan sonra kaybetti ve 29 puanda kaldı. Alanyaspor ise bir hafta sonra kazandı ve 24 puana yükseldi.Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.Alanyaspor, karşılaşmanın 14. dakikasında 1-0 öne geçti. Lusamba'nın pasıyla sol kanattan ceza alanına giren Efecan, sol ayağıyla Uğurcan'ı mağlup etmeyi başardı. Efecan, Süper Lig kariyerinde ilk kez sol ayağıyla fileleri havalandırdı.Ev sahibi ekip, 37. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada ceza alanında topla buluşan Ahmed Hassan sağ ayağıyla uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve takımının ikinci golünü kaydetti.Alanyaspor, soyunma odasına 3-0 üstünlükle gitti. 45+7. dakikada Trabzonspor savunmasındaki dalgınlık ile savunma arkasına sarkıp çizgiden topu içeriye çeviren Efkan'ın pasında Ahmed Hassan'a sadece dokunmak kaldı.Alanyaspor, soyunma odasına 3-0 önde gitti.Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ilk yarıdaki skorun ardından devre arasında iki değişiklik yaptı. Bordo-mavililerde Marc Bartra ve Djaniny oyuna dahil oldu. Umut Bozok ve Vitor Hugo kenara geldi.Deneyimli teknik adam, bu değişikliklerden sonra 63'te bir kez daha oyuna müdahalede bulundu. Trabzonspor'da bu dakikada Abdülkadir Ömür, yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.Trabzonspor, 72. dakikada gole yaklaştı. Bakasetas, ceza sahası dışından şansını denedi, onun vuruşu direkten geri döndü.Alanyaspor, 75. dakikada 4. golü buldu. Zinedine Ferhat'ın ceza sahası içinde çektiği şut direkten döndü. Bu topu iyi takip eden Wilson Eduardo, durumu 4-0'a taşıdı.Alanyaspor, 78. dakikada durumu 5-0 yaptı. Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Özdemir, vuruşuyla kaleci Uğurcan'ı mağlup etti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Alanyaspor, sahasında Trabzonspor'u 5-0 mağlup etti.14. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lusamba'nın pasında topla ceza sahası içerisine giren Efecan Karaca, sol çaprazdan vurduğu şutla topu ağlara gönderdi: 1-0.35. dakikada Trabzonspor'un kornerinde ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün sert şutunda, top kaleci Runarsson'da kaldı.37. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Efkan Bekiroğlu, topu Ahmed Hassan'a aktardı. Penaltı noktasında topla buluşan Ahmed Hassan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.45+7. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Sağ kanattan geliştirdiği atakta Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası içerisine çevirdiği pası Ahmed Hassan, filelerle buluşturdu: 3-0.Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.47. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ çaprazdan kaleyi yoklayan Zinedine Ferhat'ın şutunda, top az farkla auta gitti.75. dakikada Alanyaspor dört farklı üstünlüğü yakaladı. Sağ çaprazdan Zinedine Ferhat'ın şutunda, top üst direk ve ardından kale çizgisi üzerinden geri döndü. Dönen topu takip eden Eduardo, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.78. dakikada Alanyaspor farkı beşe çıkardı. Umut Güneş'in pasında ceza sahası arkasına sarkan Yusuf Özdemir'in vuruşunda, top ağlarla buluştu: 5-0.90+6. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Eduardo'nun içeriye çevirdiği topu kontrol eden Umut Güneş'in şutunda, topu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.Alanyaspor, karşılaşmayı 5-0 kazandı.Stat: Kırbıyık HoldingHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Kamil Çetin, Candaş ElbilCorendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Umut Güneş, Lusamba, Pereira (Dk. 32 Yusuf Özdemir), Efkan Bekiroğlu, (Dk. 66 Caveleiro), Zinedine Ferhat, Efecan Karaca (Dk. 73 Leroy Fer), Ahmed Hassan (Dk. 66 Eduardo)Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Gbamin, Hugo (Dk. 46 Bartra), Eren Elmalı, Siopis, Naci Ünüvar (Dk. 68 Lahtimi), Abdülkadir Ömür (Dk. 63 Yusuf Yazıcı), Bakasetas (Dk. 82 Bardhi), Trezeguet, Umut Bozok (Dk. 46 Djaniny)Goller: Dk. 14 Efecan Karaca, Dk. 37 ve 45+7 Ahmed Hassan, Dk. 75 Eduardo, Dk. 78 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)Sarı kartlar: Dk. 36 Hugo, Dk. 69 Bakasetas, Dk. 86 Eren Elmalı (Trabzonspor), Dk. 86 Eduardo (Corendon Alanyaspor)