Trabzonspor: 'Ahmet'imiz unutulmayacak!'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin şehrin yüreğine kazındığını belirterek, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz günlerde alçakça bir şekilde aramızdan koparılan Mattia Ahmet Minguzzi, bu şehrin yüreğine kazınmış bir evlattır. Trabzonspor sevdasıyla büyümüş, 2022 şampiyonluğunda binlerce taraftarla birlikte meydanlardaki o coşkuya karışmıştır. O gün dökülen sevinç gözyaşları, onun bordo-maviyle kurduğu gönül bağının en saf ifadesidir. Ahmet'imiz, Trabzonspor ile nefes alan, çocukluğunu bu renklerle yoğuran, kendini bu kulübün bir parçası olarak gören kardeşimizdi. Bu aidiyeti sonsuzlaştırmak üzere Papara Park'taki Yavru Fırtına Tribünü'ne Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını veriyoruz. Bu tribün yalnızca betonarme bir yapı olmayacak. Vefanın, insanlığın ve adalet arayışının karşılık bulduğu mekana dönüşecek. Her tezahüratta Mattia'nın adı duyulacak. Her alkışta, her zaferde onun sesi yükselecek. Unutanlardan değiliz. Sessiz kalanlardan da olmayacağız."





