Trabzonspor, Adryelson ile anlaşmaya yakın!

Trabzonspor yönetimi, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Foot Mercato'nun haberine göre, Trabzonspor ve Lyon, Adryelson'un satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşmaya yakın.
MENAJER TRANSFER İÇİN FRANSA'YA GİTMİŞTİ
Lyon kulübünün Andryelson'u kadro planlamasında düşünmediği ve bu nedenle Trabzonspor dahil olmak üzere gelen transfer tekliflerinin tamamını değerlendirmeye aldığı belirtildi.
Bordo-mavili takımın bu transfer için yetkilendirdiği menajer Fransa'ya gitmişti.
Foot Mercato'nun haberine göre, Trabzonspor ve Lyon, Adryelson'un satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşmaya yakın.
MENAJER TRANSFER İÇİN FRANSA'YA GİTMİŞTİ
Lyon kulübünün Andryelson'u kadro planlamasında düşünmediği ve bu nedenle Trabzonspor dahil olmak üzere gelen transfer tekliflerinin tamamını değerlendirmeye aldığı belirtildi.
Bordo-mavili takımın bu transfer için yetkilendirdiği menajer Fransa'ya gitmişti.