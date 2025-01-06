Trabzonspor, Adryelson ile anlaşmaya yakın!

Trabzonspor, Brezilyalı stoper Adryelson'u kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor, Adryelson ile anlaşmaya yakın!
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06 Ocak 2025 12:06
Son güncelleme 06 Ocak 2025 12:08
Trabzonspor yönetimi, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Foot Mercato'nun haberine göre, Trabzonspor ve Lyon, Adryelson'un satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşmaya yakın.

MENAJER TRANSFER İÇİN FRANSA'YA GİTMİŞTİ

Lyon kulübünün Andryelson'u kadro planlamasında düşünmediği ve bu nedenle Trabzonspor dahil olmak üzere gelen transfer tekliflerinin tamamını değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Bordo-mavili takımın bu transfer için yetkilendirdiği menajer Fransa'ya gitmişti.
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