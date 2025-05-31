Trabzonspor'a Yunan orta saha

Trabzonspor, orta sahayı güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Pasalic için Atalanta ile görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer, yeni bir hedef için girişimlerine başladı. Karadeniz ekibi, Slavia Prag forması giyen 22 yaşında orta saha oyuncusu Christos Zafeiris için Çekya ekibinin kapısını çaldı. Piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Yunan orta sahanın, Slavia Prag ile olan sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor.
ZAFEİRİS BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon 44 resmi maça çıkan Zafeiris, 6 gol ve 4 asist ile takımına katkı sağladı.
ZAFEİRİS BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon 44 resmi maça çıkan Zafeiris, 6 gol ve 4 asist ile takımına katkı sağladı.