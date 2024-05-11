Trabzonspor'a Gomez müjdesi

Meksika ekibi Club Leon, bonservisi Trabzonspor'a bulunan Maxi Gomez ile ilgileniyor.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Gomez müjdesi
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11 Mayıs 2024 13:40
Trabzonspor'un Uruguaylı forveti Maxi Gomez, İspanya'nın Cadiz takımında beklenen performansı gösterememesinin ardından, Türkiye'ye dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon başında Trabzonspor'dan Cadiz'e kiralanan 27 yaşındaki golcü, İspanyol ekibi adına çıktığı 30 maçta gol kaydedemedi. Bu durum, Cadiz'in Gomez için öngörülen satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almasına yol açtı.

Ancak Maxi Gomez için yeni bir kapı aralandı. Meksika'nın önde gelen takımlarından Club Leon, Uruguaylı oyuncuyla yakından ilgileniyor.

Edinilen bilgilere göre, Club Leon'un Trabzonspor'a Gomez için resmi bir transfer teklifi yapmayı planladığı öğrenildi. Eğer anlaşma sağlanırsa, Gomez kariyerine Meksika'da devam edecek. [61Saat]

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