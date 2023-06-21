Trabzonspor 3 genci yakın takibe aldı

Trabzonspor'da yönetimin transferde etkin rol almasını istediği teknik direktör Nenad Bjelica, bugün (çarşamba) Romanya'da U-21 Avrupa Şampiyonası'ndaki Ukrayna-Hırvatistan mücadelesini izleyecek.
Odak nokta ise Hırvatistan'dan Veldin Hodza ve Mauro Perkovic ile Ukrayna'dan Oleksiy Kashchuk olacak.
Hırvatistan'da forma giyen ve Türk pasaportu da bulunan ön libero Veldin Hodza ve stoper bölgesinde oynayan Mauro Perkovic ile sağ kanat Kashchuk'u canlı takibe alacak Bjelica dönüşte yönetime üç isimle ilgili rapor verecek. Eğer rapor olumlu olursa kulüpleriyle görüşmelere başlanacak.
Odak nokta ise Hırvatistan'dan Veldin Hodza ve Mauro Perkovic ile Ukrayna'dan Oleksiy Kashchuk olacak.
Hırvatistan'da forma giyen ve Türk pasaportu da bulunan ön libero Veldin Hodza ve stoper bölgesinde oynayan Mauro Perkovic ile sağ kanat Kashchuk'u canlı takibe alacak Bjelica dönüşte yönetime üç isimle ilgili rapor verecek. Eğer rapor olumlu olursa kulüpleriyle görüşmelere başlanacak.
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