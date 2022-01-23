Trabzonspor, 2 maç sonra kazandı

Galatasaray karşılaşmasından 3 puan çıkarmayı başaran Trabzonspor, 2 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, 2 maç sonra kazandı
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23 Ocak 2022 23:37
Trabzonspor, Süper Lig'deki 2 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.

Ligde son galibiyetini 20. haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesinde alan Karadeniz temsilcisi, sonrasındaki Demir Grup Sivasspor ve GZT Giresunspor mücadelelerinden beraberlikle ayrıldı.

Geri düştüğü Galatasaray karşılaşmasından 3 puan çıkarmayı başaran Trabzonspor, 2 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.

Ayrıca Trabzonspor'un yenilmezlik serisi ise 7 maça çıktı. Bu sezonki tek yenilgisini 16. haftada Antalyaspor karşısında yaşayan bordo-mavililer, sonrasındaki 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

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