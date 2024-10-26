Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Şenol Güneş'in ekibi Trabzonspor, deplasmanda Stanimir Stoilov'un yönetimindeki Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü ev sahibi Göztepe adına 60. dakika Isaac Solet kaydetti. Trabzonspor'a beraberliği getiren golü ise 64. dakikada penaltıdan Simon Banza attı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golü ise 90+2'de David Tijanic kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ev sahibi Göztepe puanını 15'e yükseltirken iç sahadaki namağlup serisini sürdürmüş oldu.
Trabzonspor ise 12 puanda kaldı ve ligdeki ilk mağlubiyetini almış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ederken, Göztepe deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek.
GÖZTEPE'DE 4, TRABZON'DA 1 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Göztepe-Trabzonspor karşılaşmasında takımların son müsabakalarının ilk 11'lerine göre ev sahibi ekipte 4, konuk takımda ise 1 farklı oyuncu forma giydi.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmada Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, geçen hafta deplasmanda ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldukları müsabakanın ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Romulo Cardoso'nun yanı sıra Ahmed Ildız, Kuryu Matsuki ve Taha Altıkardeş'in yerine David Fofana, David Tijanic, Anthony Junior Dennis ve Koray Günter şans buldu.
Göztepeli futbolcular, ısınmaya üzerinde "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.
Ligde geçen hafta konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 1-0'lık skorla geçen Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş ise ilk 11'inde 1 farklı oyuncuya şans verdi. Tecrübeli teknik adam, Muhammed Cham'ın yerine Enis Bardhi'yi sahaya sürdü.
Bu arada, Trabzonspor'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Eren Elmalı, bordo-mavili formayla 100. resmi maçına çıktı.
Müsabakadan önce Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda makaralı yay açık kategorisinde şampiyonluğa ulaşan Göztepeli paralimpik sporcu Büşra Ün'e, Göztepe Olimpik Branşlar Sportif Direktörü Deniz Durmaz çiçek verdi. Büşra Ün, ısınma hareketlerini sürdüren bazı Göztepeli futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Maç öncesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu.
GÖZTEPE ATTI AMA GOL İPTAL OLDU
Maçın 9. dakikasında Göztepe'nin kullandığı uzun taç atışında hava topuna çıkan ve topu elinden kaçıran Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Isaac Solet'nin gol vuruşuna engel olamadı.
Solet gol sevincine hazırlanırken hakem Cihan Aydın hava topu mücadelesinde Uğurcan Çakır'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti. Karara yoğun tepki gösteren Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov sarı kartla cezalandırıldı.
VAR ile görüştüğünü oyunculara ileten hakem Cihan Aydın, kısa süre içinde oyunun serbest vuruş ile devam etmesini istedi ve oyun 0-0 devam etti.
GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI
Göztepe, Trabzonspor'u ağırladığı mücadelede 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın 28. dakikasında Antony Dennis, Simon Banza'ya bir müdahalede bulundu.
Hakem Cihan Aydın, Dennis'e kırmızı kart gösterdi ve ev sahibi Göztepe, 10 kişi kaldı.
Dennis'in müdahalesiyle yerde kalan Simon Banza, bir süre tedavi gördükten sonra oyuna devam etti.
20 yaşındaki Anthony Dennis, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.
BİR KIRMIZI DAHA
Göztepe'de teknik heyetten Ali Dönmez de 32. dakikada hakem Cihan Aydın'a itirazları sonrası kırmızı kart gördü.
TRABZONSPOR DEVREYE ŞUT ÇEKEMEDEN GİRDİ
Göztepe maçının ilk devresini şut atamadan tamamlayan Trabzonspor, 2017'de oynadığı Bursaspor maçından bu yana ilk kez bir maçın ilk devresini şutsuz tamamlamış oldu.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN 3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN
Maçın ikinci devresi öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 değişiklik birden yaptı. İkinci devre öncesi Trabzonspor'da Draguş, Bardhi, Malheiro oyundan çıktı. Nwakaeme, Denswil ve Cham oyuna dahil oldu.
GÖZTEPE ÖNE GEÇTİ
Maçın 60. dakikasında Göztepe 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen hücumda topu Cham'dan kapan Solet, sağ kanattaki Juan'ı gördü. Juan'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruş savunmadan sekti, kale ağzında Solet'in yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu.
TRABZONSPOR'DAN HEMEN YANIT GELDİ
Maçın 62. dakikasında Trabzonspor'da John Lundstram'ın yaptığı vuruşa savunmanın elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Simon Banza, 64. dakikada durumu 1-1'e getirdi.
GÖZTEPE DİREĞE TAKILDI
Maçın 84. dakikasında Göztepe gole çok yaklaştı. Tijanic'in ceza alanı dışından yaptığı vuruş, üst direkten auta gitti.
GÖZTEPE YENİDEN ÖNDE
Maçın 90+2. dakikasında Göztepe, hızlı gelişen hücumda kaleci ile karşı karşıya kalan Tijanic'in golü ile yeniden öne geçti ve durum 2-1'e geldi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada ceza sahasına girerken topla buluşan ve kaleci Uğurcan'la karşı karşıya kalan Solet'in şutunda, top kaleciden tekrar bu oyuncuya geldi. Açısını kaybeden Solet'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 28. dakikada Göztepeli Dennis, Banza'ya yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
39. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Juan'ın attığı topa hareketlenen Fofana'nın pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Tijanic'in şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere uzaklaştırdı.
46. dakikada Isaac Solet'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere uzaklaştırdı.
60. dakikada Göztepe öne geçti. Hızlı gelişen atakta Juan'ın ceza sahası içinden yaptığı ortada savunmaya da çarpan topu Isaac Solet kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 1-0
62. dakikada ceza sahası içindeki Lundstram'ın kaleye gönderdiği şutta top Bokele'ye çarptı. Bokele'nin meşin yuvarlağı elle müdahale ettiğini tespit eden hakem Cihan Aydın penaltı kararı verdi.
64. dakikada penaltı atışını kullanan Banza takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1
81. dakikada Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Umut Bozok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
84. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Tijanic'in ceza sahası dışından attığı sert şutta, direğe çarpan top auta çıktı.
86. dakikada Cham'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Banza'nın kafa vuruşunda, kaleci Lis sona anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+2. dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Göztepe kalesi önünde yaşanan karambolden sonra atağa çıkan Göztepe'de Matsuki'nin pasıyla topla buluşan Tijanic ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Cihan Aydın, Bilal Gölen, Abdullah Uğur Sarı
Göztepe: Lis, Koray Günter, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 65 Nielsen), Dennis, Isaac Solet (90+4 İsmail Köybaşı), Tijanic (Dk. 90+4 Victor Hugo), Djalma Silva, Juan (Dk. 70 Matsuki), Fofana (Dk. 65 Ahmed Ildız)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro (Dk. 46 Denswil), Mendy, Lundstram, Eren Elmalı (Dk. 88 Barisic), Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 78 Umut Bozok), Visca, Bardhi (Dk. 46 Cham), Draguş (Dk. 46 Nwakaeme), Banza
Goller: Dk. 60 Isaac Solet, Dk. 90+2 Tijanic (Göztepe), Dk. 64 Banza (Penaltıdan) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 28 Dennis (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 9 Stanimir Stoilov (Teknik direktör), Dk. 85 Isaac Solet (Göztepe), Dk. 41 Okay Yokuşlu, Dk. 45+5 Malheiro, Dk. 57 Mendy (Trabzonspor)
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü ev sahibi Göztepe adına 60. dakika Isaac Solet kaydetti. Trabzonspor'a beraberliği getiren golü ise 64. dakikada penaltıdan Simon Banza attı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golü ise 90+2'de David Tijanic kaydetti.
Göztepe'de Anthony Dennis, maçın 28. dakikasında Simon Banza'ya yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Göztepe, uzatma dakikalarında Trabzonspor karşısında golü buldu. 👀 pic.twitter.com/MgZF5YlRMJ
— Sporxtv (@sporxtv) October 26, 2024
Bu sonuçla birlikte ev sahibi Göztepe puanını 15'e yükseltirken iç sahadaki namağlup serisini sürdürmüş oldu.
Trabzonspor ise 12 puanda kaldı ve ligdeki ilk mağlubiyetini almış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ederken, Göztepe deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek.
GÖZTEPE'DE 4, TRABZON'DA 1 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Göztepe-Trabzonspor karşılaşmasında takımların son müsabakalarının ilk 11'lerine göre ev sahibi ekipte 4, konuk takımda ise 1 farklı oyuncu forma giydi.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmada Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, geçen hafta deplasmanda ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldukları müsabakanın ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Romulo Cardoso'nun yanı sıra Ahmed Ildız, Kuryu Matsuki ve Taha Altıkardeş'in yerine David Fofana, David Tijanic, Anthony Junior Dennis ve Koray Günter şans buldu.
Göztepeli futbolcular, ısınmaya üzerinde "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.
Ligde geçen hafta konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 1-0'lık skorla geçen Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş ise ilk 11'inde 1 farklı oyuncuya şans verdi. Tecrübeli teknik adam, Muhammed Cham'ın yerine Enis Bardhi'yi sahaya sürdü.
Bu arada, Trabzonspor'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Eren Elmalı, bordo-mavili formayla 100. resmi maçına çıktı.
Müsabakadan önce Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda makaralı yay açık kategorisinde şampiyonluğa ulaşan Göztepeli paralimpik sporcu Büşra Ün'e, Göztepe Olimpik Branşlar Sportif Direktörü Deniz Durmaz çiçek verdi. Büşra Ün, ısınma hareketlerini sürdüren bazı Göztepeli futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Maç öncesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu.
GÖZTEPE ATTI AMA GOL İPTAL OLDU
Maçın 9. dakikasında Göztepe'nin kullandığı uzun taç atışında hava topuna çıkan ve topu elinden kaçıran Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Isaac Solet'nin gol vuruşuna engel olamadı.
Solet gol sevincine hazırlanırken hakem Cihan Aydın hava topu mücadelesinde Uğurcan Çakır'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti. Karara yoğun tepki gösteren Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov sarı kartla cezalandırıldı.
VAR ile görüştüğünü oyunculara ileten hakem Cihan Aydın, kısa süre içinde oyunun serbest vuruş ile devam etmesini istedi ve oyun 0-0 devam etti.
GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI
Göztepe, Trabzonspor'u ağırladığı mücadelede 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın 28. dakikasında Antony Dennis, Simon Banza'ya bir müdahalede bulundu.
Hakem Cihan Aydın, Dennis'e kırmızı kart gösterdi ve ev sahibi Göztepe, 10 kişi kaldı.
Dennis'in müdahalesiyle yerde kalan Simon Banza, bir süre tedavi gördükten sonra oyuna devam etti.
20 yaşındaki Anthony Dennis, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.
BİR KIRMIZI DAHA
Göztepe'de teknik heyetten Ali Dönmez de 32. dakikada hakem Cihan Aydın'a itirazları sonrası kırmızı kart gördü.
TRABZONSPOR DEVREYE ŞUT ÇEKEMEDEN GİRDİ
Göztepe maçının ilk devresini şut atamadan tamamlayan Trabzonspor, 2017'de oynadığı Bursaspor maçından bu yana ilk kez bir maçın ilk devresini şutsuz tamamlamış oldu.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN 3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN
Maçın ikinci devresi öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 değişiklik birden yaptı. İkinci devre öncesi Trabzonspor'da Draguş, Bardhi, Malheiro oyundan çıktı. Nwakaeme, Denswil ve Cham oyuna dahil oldu.
GÖZTEPE ÖNE GEÇTİ
Maçın 60. dakikasında Göztepe 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen hücumda topu Cham'dan kapan Solet, sağ kanattaki Juan'ı gördü. Juan'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruş savunmadan sekti, kale ağzında Solet'in yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu.
TRABZONSPOR'DAN HEMEN YANIT GELDİ
Maçın 62. dakikasında Trabzonspor'da John Lundstram'ın yaptığı vuruşa savunmanın elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Simon Banza, 64. dakikada durumu 1-1'e getirdi.
GÖZTEPE DİREĞE TAKILDI
Maçın 84. dakikasında Göztepe gole çok yaklaştı. Tijanic'in ceza alanı dışından yaptığı vuruş, üst direkten auta gitti.
GÖZTEPE YENİDEN ÖNDE
Maçın 90+2. dakikasında Göztepe, hızlı gelişen hücumda kaleci ile karşı karşıya kalan Tijanic'in golü ile yeniden öne geçti ve durum 2-1'e geldi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada ceza sahasına girerken topla buluşan ve kaleci Uğurcan'la karşı karşıya kalan Solet'in şutunda, top kaleciden tekrar bu oyuncuya geldi. Açısını kaybeden Solet'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 28. dakikada Göztepeli Dennis, Banza'ya yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
39. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Juan'ın attığı topa hareketlenen Fofana'nın pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Tijanic'in şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere uzaklaştırdı.
46. dakikada Isaac Solet'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere uzaklaştırdı.
60. dakikada Göztepe öne geçti. Hızlı gelişen atakta Juan'ın ceza sahası içinden yaptığı ortada savunmaya da çarpan topu Isaac Solet kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 1-0
62. dakikada ceza sahası içindeki Lundstram'ın kaleye gönderdiği şutta top Bokele'ye çarptı. Bokele'nin meşin yuvarlağı elle müdahale ettiğini tespit eden hakem Cihan Aydın penaltı kararı verdi.
64. dakikada penaltı atışını kullanan Banza takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1
81. dakikada Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Umut Bozok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
84. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Tijanic'in ceza sahası dışından attığı sert şutta, direğe çarpan top auta çıktı.
86. dakikada Cham'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Banza'nın kafa vuruşunda, kaleci Lis sona anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+2. dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Göztepe kalesi önünde yaşanan karambolden sonra atağa çıkan Göztepe'de Matsuki'nin pasıyla topla buluşan Tijanic ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Cihan Aydın, Bilal Gölen, Abdullah Uğur Sarı
Göztepe: Lis, Koray Günter, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 65 Nielsen), Dennis, Isaac Solet (90+4 İsmail Köybaşı), Tijanic (Dk. 90+4 Victor Hugo), Djalma Silva, Juan (Dk. 70 Matsuki), Fofana (Dk. 65 Ahmed Ildız)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro (Dk. 46 Denswil), Mendy, Lundstram, Eren Elmalı (Dk. 88 Barisic), Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 78 Umut Bozok), Visca, Bardhi (Dk. 46 Cham), Draguş (Dk. 46 Nwakaeme), Banza
Goller: Dk. 60 Isaac Solet, Dk. 90+2 Tijanic (Göztepe), Dk. 64 Banza (Penaltıdan) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 28 Dennis (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 9 Stanimir Stoilov (Teknik direktör), Dk. 85 Isaac Solet (Göztepe), Dk. 41 Okay Yokuşlu, Dk. 45+5 Malheiro, Dk. 57 Mendy (Trabzonspor)