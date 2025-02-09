Trabzon BŞB, Mihalıççık BŞB'yi mağlup etti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Mihalıççık Belediyespor'u 37-33 yendi. Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısı 21-17 ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Çekişmeli geçen ikinci yarının sonunda Trabzon Büyükşehir Belediyespor salondan 37-33 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Trabzon Büyükşehir Belediyespor ligde 6. galibiyetini aldı.
Çekişmeli geçen ikinci yarının sonunda Trabzon Büyükşehir Belediyespor salondan 37-33 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Trabzon Büyükşehir Belediyespor ligde 6. galibiyetini aldı.