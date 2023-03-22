Minnesota Timberwolves yıldızları Anthony Edwards ve Karl-Anthony Towns'ın bu gece kadroya geri dönebilecekleri bildirildi.



Edwards ve Towns'ın, Minnesota'nın bu gece Atlanta Hawks'a karşı oynayacağı maçta parkeye dönebilecekleri iddia edildi.



Önceki Cuma günü Chicago Bulls'a karşı oynadığı maçta sağ ayak bileği burkulan Edwards, Timberwolves'un son iki maçını kaçırmıştı. Minnesota, Cumartesi günü Edwards olmadan Toronto Raptors'a yenilmiş, fakat Pazartesi gecesi New York Knicks'e karşı kazanmayı başarmıştı.



Towns ise, sağ kalfındaki 3. derece yırtık nedeniyle Kasım ayı sonundan beri forma giyemiyordu. Towns yakın zamanda, Ocak ayı sonlarında iyileşme sürecinde "büyük bir aksilik" yaşadığını, ancak artık geri dönmesinin yakın olduğunu söylemişti.



Minnesota 36-37'lik derecesiyle, 4. ve 12. takımlar arasında yalnızca üç galibiyet bulunan Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alıyor.





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