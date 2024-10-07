New York Knicks'in yeni oyuncusu Karl-Anthony Towns, takımla ilk hazırlık maçında 10 sayı kaydetti.



Towns, dün gece yeni takımıyla Charlotte Hornets'a karşı oynadığı ve 111-109 galibiyete ulaştığı hazırlık maçında 2/7 şut isabetiyle 10 sayı ve 4 ribaund kaydetti. Jalen Brunson ise maçı 12 sayı ve 3 asistle tamamladı.



Yalnızca ilk yarıda forma giyen Towns, maçtan sonra duygularını şu sözlerle aktardı:



"Bu çocukların yeteneklerini biliyorum, yani alışmam için yalnızca beraber oynamam gerekiyor. Sonunda bir Knicks forması giymek ve 5'e 5 oynamak gerçekten harikaydı. En önemli şey birbirimizin eğilimlerini öğrenerek buradan gelişmeye devam etmek.



Bu adamların hepsi çok, çok özel ve hepsi çok yetenekli ve çok çalışkan. Antrenörler, bize becerilerimiz ve zamanlamamız üzerinde çalışmamızı sağlayan idmanlar yaptırmıştı."



Towns, ligdeki dokuz sezonunda 3 sayılık atışlarda %39,8'lik bir isabet oranıyla ortalama 22,9 sayı ve 10,8 ribaund istatistiklerine sahip.



