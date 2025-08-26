25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
1-1
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
2-3
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
1-0
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
1-2
25 Ağustos
Udinese-Verona
1-1
25 Ağustos
Inter-Torino
5-0

Toure, Beşiktaş'ta kendini bulmak istiyor

Beşiktaş'ın santrfor rotasyonuna eklediği El Bilal Toure, siyah-beyazlı forma altında kendini kanıtlamayı planlıyor.

calendar 26 Ağustos 2025 08:26
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Siyah-beyazlılar, bu yaz Roma'dan aldığı Tammy Abraham'ın ardına aradığı ikinci santrforu da İtalya'da buldu.

Beşiktaş, Atalanta'nın 23 yaşındaki oyuncusu El Bilal Toure'yi şarta bağlı satın alma opsiyonu ile kiralık olarak renklerine bağladı.

Pazar günü İstanbul'a gelen Malili golcü, sağlık kontrolleri sonrası resmi sözleşmeyi imzalayacak.


POTANSİYELİNİ TAM GÖSTEREMEDİ

2023-24'te Almeria'dan 30 milyon Euro'ya Çizme'ye giden genç oyuncu, büyük potansiyel barındırıyordu. Ancak yaşadığı sakatlıklar ve az süre bulması, performansını geriletti.

BEŞİKTAŞ BİR FIRSAT

Geçen sezon Stuttgart'a kiralık giden Toure, büyük umutlarla dönse de Atalanta'da umduğu ortamı bulamadı.

Sosyal medyada, "Onlar senin değerini bilmiyor, başka yere git; orada seni nasıl kullanacaklarını bilecekler" mesajını paylaşan Toure, kendisine sunulan fırsat sonrası yeniden doğmak için Beşiktaş'a geldi.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
