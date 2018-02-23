'nın efsane ismi, futbolculuk yıllarının son zamanlarında Roma'da beraber oynadığıhakkında açıklamalarda bulundu.Sezon başında Roma'dan Liverpool'a transfer olan Salah'ın dünyanın en iyilerinden olduğunu belirten Totti, ''Şu an oynadığı seviye ile dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alıyor. Daha iyi olabilecek kapasitede bir yetenek. Kendisini çok iyi tanıyorum, çok iyi bir arkadaş'' sözlerini kullandı.Salah'ın çok sıkı çalıştığını belirten Roma efsanesi, ''Her şeyi doğru yapıyor. Çok çalışıyor, teknik direktörünü hep dinliyor. Bu yüzden bu kadar iyi bir seviyeye çıktı ve daha iyisini yapacak'' dedi.