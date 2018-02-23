  •  
    Ve Güneş kararını verdi; "1 numaram o olacak..."
  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    Eljif 'inTürkiye'deki yeni durağı olabilir! Sürpriz..
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    İstanbul'a veda etmek için hazırlanan 22 isim!

Totti: ''Salah, dünyanın en iyilerinden''

Roma efsanesi Francesco Totti, sezon başında Roma'dan Liverpool'a transfer olan Mohamed Salah için övgü dolu sözler kullandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Totti: ''Salah, dünyanın en iyilerinden''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2018 14:11
Roma'nın efsane ismi Francesco Totti, futbolculuk yıllarının son zamanlarında Roma'da beraber oynadığı Mohamed Salah hakkında açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Roma'dan Liverpool'a transfer olan Salah'ın dünyanın en iyilerinden olduğunu belirten Totti, ''Şu an oynadığı seviye ile dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alıyor. Daha iyi olabilecek kapasitede bir yetenek. Kendisini çok iyi tanıyorum, çok iyi bir arkadaş'' sözlerini kullandı.

''BU YÜZDEN BU KADAR İYİ''

Salah'ın çok sıkı çalıştığını belirten Roma efsanesi, ''Her şeyi doğru yapıyor. Çok çalışıyor, teknik direktörünü hep dinliyor. Bu yüzden bu kadar iyi bir seviyeye çıktı ve daha iyisini yapacak'' dedi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için