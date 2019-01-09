  •  
    Pepe: "Quaresma beni öldürecek, hata benim"
  •  
    RVP'den Fenerbahçe'ye gönderme! ''Kaybetti...''
  •  
    G.Saray'da transfer için DEV sinyal; "Saat kaç?"
  •  
    G.Saray taraftarının forvet için 1 numarası
  •  
    Beşiktaş'tan Fabri'nin transferi için açıklama!

Tottenham'dan Çin'e gidiyor: Moussa Dembele!

Tottenham'ın, Moussa Dembele için Beijing Sinobo Guoan'dan gelen 12.25 milyon Euro'luk teklifi kabul ettiği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Tottenham'dan Çin'e gidiyor: Moussa Dembele!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2019 03:31
Tottenham'ın, Belçikalı orta saha oyuncusu Moussa Dembele için Çin ekibi Beijing Sinobo Guoan'dan gelen teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan 31 yaşındaki oyuncu için Beijing, 12.25 milyon Euro teklif etti. Dembele'nin giderek düşen performansını göz önünde bulunduran Tottenham'ın bu teklifi kabul ettiği belirtildi.

Öte yandan, yazın transferde hiçbir oyuncu almayan ve dar kadrorsu olan Tottenham'ın gelecek bu parayla yeni bir oyuncu alıp almayacağıyla ilgili bir bilgi verilmedi.

Mali asıllı Belçikalı Moussa Dembele, 2012 yazında 19 milyon Euro bonservis bedeliyle geldiği Tottenham'da toplam 249 maça çıktı ve 10 gol 12 asistle oynadı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için