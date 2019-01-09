Tottenham'ın, Belçikalı orta saha oyuncusu Moussa Dembele için Çin ekibi Beijing Sinobo Guoan'dan gelen teklifi kabul ettiği öne sürüldü.Sky Sports'ta yer alan habere göre; Sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan 31 yaşındaki oyuncu için Beijing, 12.25 milyon Euro teklif etti. Dembele'nin giderek düşen performansını göz önünde bulunduran Tottenham'ın bu teklifi kabul ettiği belirtildi.Öte yandan, yazın transferde hiçbir oyuncu almayan ve dar kadrorsu olan Tottenham'ın gelecek bu parayla yeni bir oyuncu alıp almayacağıyla ilgili bir bilgi verilmedi.Mali asıllı Belçikalı Moussa Dembele, 2012 yazında 19 milyon Euro bonservis bedeliyle geldiği Tottenham'da toplam 249 maça çıktı ve 10 gol 12 asistle oynadı.