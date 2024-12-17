Tottenham, Richarlison'u satmayı düşünüyor

İddialara göre Tottenham, Brezilyalı futbolcusu Richarlison'u takımdan göndermek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Tottenham, Richarlison'u satmayı düşünüyor
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17 Aralık 2024 20:23
Son güncelleme 17 Aralık 2024 20:32
İngiliz ekibi Tottenham'ın, Brezilyalı futbolcusu Richarlison ile yolları ayırmayı planladığı iddia ediliyor.

Tottenham, beklentileri karşılayamayan santrafor Richarlison'u devre arasında elden çıkarmak için seçenekleri değerlendiriyor.

Brezilya basınına göre, Tottenham, Brezilya ekibi Fluminense'nin Richarlison için teklifini dinlemek istiyor. 

SOLANKE'NİN GÖLGESİNDE KALDI

Richarlison, bu sezon İngiliz ekibinde yalnızca 7 maçta süre bulabilirken yeni transfer Dominic Solanke'nin de gölgesinde kaldı.

1 gol 1 asistlik katkı yapan Richarlison'un devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ligde oynanan Aston Villa maçında hamstring sakatlığı yaşayıp kenara gelen Richarlison, 1 aydan fazla süredir sahalardan uzak.

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