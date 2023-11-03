Galatasaray'da Victor Nelsson'un geleceği belirsizliğini koruyor.
Danimarkalı stoper, ilk iki sezonunda sarı-kırmızılıların vazgeçilmeziydi. İlk sezonunda Marcao, ikinci sezonunda ise Abdülkerim Bardakcı ile uyumlu bir ikili olmuştu. Ancak bu sezon formasını Davinson Sanchez'e kaptırdı.
Nelsson, uzun bir süredir Tottenham'ın radarındaydı. İngiliz ekibi, geçen sezon devre arasında üstüne para vererek Danimarkalı stoper ile Davinson Sanchez'i takas etmek istiyordu. Ancak Tottenham, Nelsson'un ortadan kaybolmasının ardından ilgisini kesti.
SCOUT EKİBİ TAKİBİ BIRAKTI
Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Nelsson'a yedek olacağını tahmin ederek Davinson Sanchez'in gönderilmesine onay vermişti. Ancak Davinson'un Danimarkalı stoperi yedek kulübesine mahkum etmesi üzerine scout ekibi takibini bıraktı.
ŞU AN İLGİLENDİKLERİ TEK İSİM BOEY
İngiliz takımının şu an için ilgilendiği tek Galatasaraylı oyuncunun sağ bekte parlayan Sacha Boey olduğu belirtildi.
Danimarkalı stoper, ilk iki sezonunda sarı-kırmızılıların vazgeçilmeziydi. İlk sezonunda Marcao, ikinci sezonunda ise Abdülkerim Bardakcı ile uyumlu bir ikili olmuştu. Ancak bu sezon formasını Davinson Sanchez'e kaptırdı.
Nelsson, uzun bir süredir Tottenham'ın radarındaydı. İngiliz ekibi, geçen sezon devre arasında üstüne para vererek Danimarkalı stoper ile Davinson Sanchez'i takas etmek istiyordu. Ancak Tottenham, Nelsson'un ortadan kaybolmasının ardından ilgisini kesti.
SCOUT EKİBİ TAKİBİ BIRAKTI
Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Nelsson'a yedek olacağını tahmin ederek Davinson Sanchez'in gönderilmesine onay vermişti. Ancak Davinson'un Danimarkalı stoperi yedek kulübesine mahkum etmesi üzerine scout ekibi takibini bıraktı.
ŞU AN İLGİLENDİKLERİ TEK İSİM BOEY
İngiliz takımının şu an için ilgilendiği tek Galatasaraylı oyuncunun sağ bekte parlayan Sacha Boey olduğu belirtildi.