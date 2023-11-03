Tottenham'dan flaş Nelsson kararı!

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da Victor Nelsson'un ismi bir süredir Tottenham ile anılıyordu. Ancak Danimarkalı stoperin, Davinson Sanchez'in gölgesinde kalması üzerine İngiliz ekibi kararını değiştirdi. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Tottenham'dan flaş Nelsson kararı!
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03 Kasım 2023 11:23
Galatasaray'da Victor Nelsson'un geleceği belirsizliğini koruyor.

Danimarkalı stoper, ilk iki sezonunda sarı-kırmızılıların vazgeçilmeziydi. İlk sezonunda Marcao, ikinci sezonunda ise Abdülkerim Bardakcı ile uyumlu bir ikili olmuştu. Ancak bu sezon formasını Davinson Sanchez'e kaptırdı.

Nelsson, uzun bir süredir Tottenham'ın radarındaydı. İngiliz ekibi, geçen sezon devre arasında üstüne para vererek Danimarkalı stoper ile Davinson Sanchez'i takas etmek istiyordu. Ancak Tottenham, Nelsson'un ortadan kaybolmasının ardından ilgisini kesti.

SCOUT EKİBİ TAKİBİ BIRAKTI

Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Nelsson'a yedek olacağını tahmin ederek Davinson Sanchez'in gönderilmesine onay vermişti. Ancak Davinson'un Danimarkalı stoperi yedek kulübesine mahkum etmesi üzerine scout ekibi takibini bıraktı.



ŞU AN İLGİLENDİKLERİ TEK İSİM BOEY

İngiliz takımının şu an için ilgilendiği tek Galatasaraylı oyuncunun sağ bekte parlayan Sacha Boey olduğu belirtildi.  

 
 

 

 

 

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