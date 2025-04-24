Tottenham'da Niko Kovac planı!

Ange Postecoglou ile yollarını ayırmayı planlayan Tottenham, göreve Borussia Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac'ı getirmek istiyor. İngiliz ekibi, Kovac'ın şartlarıyla ilgili Hırvat teknik adamın menajerinden bilgi aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Tottenham'da Niko Kovac planı!
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24 Nisan 2025 16:37
Teknik direktör Ange Postecoglou ile sezon sonunda yollarını ayırmak isteyen Tottenham, 59 yaşındaki teknik adam yerine arayışlarına devam ediyor.

İngiliz ekibi için son olarak gündeme Borussia Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac geldi. Bild'de yer alan habere göre, Tottenham'da Postecoglou sonrası adaylardan biri Niko Kovac.

BİLGİ ALDILAR

Tottenham'ın Kovac'ın şartlarıyla ilgili Hırvat teknik adamın menajerinden bilgi aldığı yazıldı.

İNGİLTERE'YE GİTMEK İSTİYOR

Tottenham dışında Premier Lig'den başka talipleri de olan Kovac'ın, İngiltere Premier Lig'de çalışmaya sıcak baktığı kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Nuri Şahin'in ardından bu sezon Şubat ayında Borussia Dortmund'un başına geçen 53 yaşındaki Kovac, Alman ekibinde 16 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Kovac'ın sezon ortasına başına geçtiği Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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