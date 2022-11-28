TOSFED Baja Kupası'nın 3. ayağı Denizli'de koşuldu

2022 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Baja Kupası'nın 3. ayağı, Denizli'de yapıldı.



TOSFED'ten yapılan açıklamaya göre, organizasyon, Baja Denizli adıyla Denizli Doğa 4×4 Off-road ve Otomobil Sporları Kulübü tarafından Merkezefendi Belediyesinin katkılarıyla Çamlaraltı mevkiinde belirlenen parkurda gerçekleştirildi.



Yarışı, SSV (çöl yarışları için geliştirilmiş özel yarış araçları) kategorisinde, İsrafil Akyüz-Timur Sancak ikilisi kazanırken, ikinciliği Abdullah Turgut-Arda Şenay ekibi, üçüncülüğü de Mert Öztiryaki-Polat Emsen ikilisi elde etti.



Otomobil kategorisinde ise Murat Kamil Altun-Tuvana Sayar ikilisi birinci olurken, Bener Baş-Selçuk Akkafa ekibi de ikinci sıraya yerleşti. Bu kategoride üçüncülüğü de Tarık Gökbay-Osman Metin ikilisi kazandı.



2022 TOSFED Baja Kupası, 17-18 Aralık tarihlerinde Düzce'de düzenlenecek 4. ayak yarışı ile sona erecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ