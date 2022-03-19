Torrent'ten Gaziantep'e farklı kadro

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Gaziantep FK karşısında rotayon yaacak.



Pazar günkü maçta Boey yerine Omar görev yapacak. Babel yerine ise Emre Kılınç forma giyecek. Taraftarların dört gözle beklediği Muslera'nın ise yine yedek kalması bekleniyor.



Sarı kart cezalısı Mustafa'nın yerine Bafetimgi Gomis yer alacak.





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