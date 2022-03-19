Torrent'ten Gaziantep'e farklı kadro

Teknik Direktör Domenec Torrent, Galatasaray'da 11 resmi maça çıkarken iki defa üst üste aynı kadroyu kullanmadı. İspanyol çalıştırıcı, Barcelona maçı kadrosunu Gaziantep FK karşısında yine kullanmayacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Torrent'ten Gaziantep'e farklı kadro
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19 Mart 2022 12:27
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Gaziantep FK karşısında rotayon yaacak.

Pazar günkü maçta Boey yerine Omar görev yapacak. Babel yerine ise Emre Kılınç forma giyecek. Taraftarların dört gözle beklediği Muslera'nın ise yine yedek kalması bekleniyor.

Sarı kart cezalısı Mustafa'nın yerine Bafetimgi Gomis yer alacak.

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