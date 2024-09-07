Red Bull sporcusu ROKiT BMW Motorrad takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları öncesi serbest antrenman seansında kaza yaptı. Razgatlıoğlu, aracının kontrolünü kaybederek yere düştü ve sürüklendikten sonra pist dışına çıktı. Kaza sonrası resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Dünya Superbike, tıbbi kontrolleri yapılan Toprak Razgatlıoğlu'nun bu hafta sonu Fransa'da gerçekleştirilecek yarışlarda yer almayacağını bildirdi.

Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları öncesi pilotlar klasmanında lider durumda bulunuyor.



TOPRAK: ŞU AN İYİYİM. KONTROL ALTINDA TUTUYORLAR



Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Razgatlıoğlu, "Mesajlarınız için teşekkür ederim. Şu an iyiyim. Kontrol altında tutuyorlar, tekrardan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU