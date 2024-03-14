Toni Kroos milli takıma geri döndü!

Almanya'nın Fransa ve Hollanda ile oynayacakları maçların aday kadrosu açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Toni Kroos milli takıma geri döndü!
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14 Mart 2024 16:29
Son güncelleme 14 Mart 2024 16:31
Almanya'nın Fransa ve Hollanda ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

2021'de Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Toni Kroos da yeniden kadroda yer aldı.

Almanya Milli Takımı, 23 Mart Cumartesi günü saat 23.00'te Fransa ve 26 Mart Salı günü 22.45'te Hollanda ile hazırlık maçında karşılaşacak.

İŞTE ALMANYA'NIN KADROSU


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