Tombakov: "1 puan kazandık"

Sırbistan teknik direktörü Ljubisa Tumbakovic 0-0 biten maçın ardından basın toplantısında konuştu.

Haber; Sporx.com ve AA
Tombakov: '1 puan kazandık'
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07 Eylül 2020 00:43
Sırbistan teknik direktörü Ljubisa Tumbakovic, Milli Takımımız ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Tumbakovic açıklamasında, "Gol yemedik ve 1 puan kazandık. Garip bir maçtı. Tahmin edilemezdi. Türkiye, Macaristan maçına göre tüm kadrosunu değiştirdi. Bizim oyuncularımız ise şu an rekabet seviyesi olarak çok iyi durumda değil. Çünkü, kulüpleriyle doğru düzgün antrenman yapamadılar ve maça çıkamadılar. Gelecekte bundan daha iyi performanslar göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Tumbakov gelecekte Sırbistan Milli Takımı'nın daha iyi işler yapacağına inandığını belirterek, "Bugün gösterdiğimiz performanstan mutluyum. Çünkü, neredeyse 10 aydır birlikte oynayamadık. 5 ya da 6 gündür birlikteyiz ve gelecekte çok daha ileri gideceğimizi düşünüyorum. Bu tür üst seviyede bir maç için hazırlanacak yeterli vaktimiz yoktu."

Milli futbolcu Dusan Tadic de oyuncuların daha fazla koşması ve sorumluluk alması gerektiğini kaydederek, "Bu takımdaki oyuncular artık genç değil, dolayısıyla daha fazla sorumluluk almalıyız. Kendimizden beklentimiz daha yüksek olmalı, hata yapmaktan korkmamalıyız." dedi.



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