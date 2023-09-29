Tolunay Kafkas'ın Galatasaray'a şansı tutmuyor

Tarih Maç Sonuç 30.05.2023 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Süper Lig) 1-4 28.01.2017 Galatasaray-Akhisarspor (Süper Lig) 6-0 27.12.2015 Kayserispor-Galatasaray (Süper Lig) 1-1 08.11.2014 K. Karabükspor-Galatasaray (Süper Lig) 1-2 14.03.2014 K. Karabükspor-Galatasaray (Süper Lig) 0-0 19.10.2013 Galatasaray-K. Karabükspor (Süper Lig) 2-1 18.05.2013 Galatasaray-Trabzonspor (Süper Lig) 2-0 02.03.2011 Galatasaray-Gaziantepspor (Türkiye Kupası) 0-0 12.02.2011 Gaziantepspor-Galatasaray (Süper Lig) 1-0 03.02.2011 Gaziantepspor-Galatasaray (Türkiye Kupası) 3-2 22.12.2010 Gaziantepspor-Galatasaray (Türkiye Kupası) 1-1 13.09.2010 Galatasaray-Gaziantepspor (Süper Lig) 1-0 06.02.2010 Kayserispor-Galatasaray (Süper Lig) 0-0 23.08.2009 Galatasaray-Kayserispor (Süper Lig) 4-1 07.02.2009 Galatasaray-Kayserispor (Süper Lig) 1-1 13.11.2008 Galatasaray-Kayserispor (Türkiye Kupası) 1-0 17.08.2008 Kayserispor-Galatasaray (TFF Süper Kupa) 1-2 08.03.2008 Galatasaray-Kayserispor (Süper Lig) 2-0 08.03.2008 Galatasaray-Kayserispor (Süper Lig) 2-0 07.10.2007 Kayserispor-Galatasaray (Süper Lig) 1-1

Not: 17 Ağustos 2008'de yapılan TFF Süper Kupa maçı, tarafsız saha olarak Almanya'nın Duisburg şehrinde oynandı.





Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas'ın, sarı-kırmızılı takıma karşı antrenörlük hayatındaki karnesi çok iyi değil.Kariyerinde milli takımlardaki görevinin dışında kulüp bazında, Kayserispor, Gaziantepspor, Trabzonspor, Kardemir Karabükspor, Akhisarspor ve son olarak da MKE Ankaragücü'nü çalıştıran Kafkas, Galatasaray'a karşı teknik direktör olarak 20 sınav verdi ve sadece 2 galibiyet elde etti.Bu karşılaşmalarda Tolunay Kafkas'ın takımları Galatasaray'a karşı 11 yenilgi, 7 beraberlik yaşadı.Tolunay Kafkas, Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray karşısında bir kez galibiyet sevinci yaşayabildi.Tolunay Kafkas'ın çalıştırdığı 7 takım, ligde Galatasaray'a 15 kez rakip oldu. Bu maçlarda Kafkas'ın takımları tek galibiyetin dışında 9 yenilgi, 5 beraberlik aldı.Kafkas, 12 Şubat 2011'de Gaziantepspor'un başındayken öğrencileriyle sarı-kırmızlı ekibi 1-0 mağlup etmeyi başardı.Tecreübeli teknik adam, Galatasaray'a karşı diğer galibiyetini ise Türkiye Kupası'nda yine Gaziantepspor'un başındayken 3 Şubat 2011'de 3-2'lik skorla elde etti.Tolunay Kafkas, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray deplasmanında galibiyet sevinci yaşayamadı.Kafkas, İstanbul'da sarı-kırmızılılara karşı 10 kez rakip oldu. Bu 10 maçta Galatasaray 8 galibiyet alırken, 2 karşılaşma da berabere bitti.Galatasaray, 55 yaşındaki teknik adamın takımlarına karşı rakip olduğu son 8 maçı da kaybetmedi.Galatasaray'a karşı son galibiyet sevincini 12,5 yıl önce 12 Şubat 2011'de yaşayan Kafkas, daha sonra sarı-kırmızılılara rakip olduğu 8 maçta 5 yenilgi, 3 beraberlik aldı.Tolunay Kafkas'ın Galatasaray'a karşı teknik direktörlük kariyerinde rakip olarak çıktığı maçlar şöyle: