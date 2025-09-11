Tofaş ve Bahçeşehir Koleji, galibiyete uzandı!

Antalya'da düzenlenen "Gloria Kupası" basketbol turnuvasında TOFAŞ, Zalgiris Kaunas'ı 78-74 mağlup ederken, Bahçeşehir Koleji ise Anadolu Efes'i 84-70 yendi.

calendar 11 Eylül 2025 01:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Antalya'da düzenlenen "Gloria Kupası" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı, Bahçeşehir Koleji ise Anadolu Efes'i mağlup etti.

Gloria Kupası, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da başladı.

Turnuvanın ilk maçında TOFAŞ, Zalgiris Kaunas'ı 78-74 yendi. Günün diğer maçında Bahçeşehir Koleji Anadolu Efes'i 84-70 mağlup etti.

Gloria Kupası, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

