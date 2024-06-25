Utah Jazz ve Detroit Pistons ekiplerinin, Philadelphia 76ers'ın forveti Tobias Harris için en güçlü talip olmalarının beklendiği iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania, önümüzdeki serbest oyuncu döneminde Harris'i takip etme konusunda Jazz ve Pistons'ın önde gelen ekipler olmasının beklendiğini söyledi:



"Bana Utah Jazz ve Detroit Pistons'ın, serbest oyuncu döneminde Harris için en güçlü talipler olmalarının beklendiği söylendi."



Geçtiğimiz altı yılda 76ers kadrosunun değişmez parçalarından biri olan Harris, beş yıllığı 180 milyon dolarlık kazançlı sözleşmesinin sona ermesinin ardından sınırsız serbest oyuncu dönemine girmeye hazırlanıyor.



Geçen sezon boyunca Harris çok yönlülüğünü ve skor üretme becerisini sergileyen Harris, maç başına 17,2 sayı, 6,5 ribaund ve 3,1 asist ortalamaları yakalamıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU