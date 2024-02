TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar'dan yeni sezon değerlendirmesi!

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, bu sezon uluslararası pist şampiyonalarında Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu, Deniz Öncü ve Can Öncü'den en az ikisinden dünya şampiyonluğu beklediğini söyledi.



Uçar, motosiklet sporunda yeni sezon çalışmalarını ve planlarını AA muhabirine değerlendirdi.



Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki Toprak Razgatlıoğlu'nun ve Dünya Supersport'ta yarışan Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu ile Moto2 kategorisine yükselen Deniz Öncü'nün çalışmalarını, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun koordinesinde yürüttüklerini belirten Uçar, şöyle konuştu:



"Dünyada pist yarışlarında ülkemizi temsil eden 4 başarılı sporcumuz (Toprak, Bahattin, Can ve Deniz) yarışlarına Şubat sonuna doğru başlayacak. Tabii ki uluslararası mücadele eden bütün sporcularımızın temel hedefinin dünya şampiyonluğu olmasını istiyoruz. Bu sporcularımız yeni sezona kamplarda çok iyi hazırlandı ve testler sürecini de iyi geçirdiler. Kendilerine takımlarının da vermiş olduğu destekle inşallah sezon sonunda 4 sporcumuzun en az ikisinden dünya şampiyonluğu bekliyoruz."



Geçen sezon Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışan Asrın Rodi Pak'a ilişkin de Uçar, "Asrın da aynı şekilde milli takımlar kaptanımız Kenan Sofuoğlu'nun koordinesinde devam eden sporcularımızdan. Asrın'ın bu sene uluslararası lisansını çıkarttıktan sonra hangi sektörde, hangi takım adına yarışacağını hep beraber istişare edeceğiz. Tabii ki sporcumuzun uluslararası tekliflere de açık olduğunu biliyoruz. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebileceği organizasyon hangisiyse oraya göndereceğiz. Geçen yıl dayanıklılık yarışlarında güzel bir performans sergilemişti." dedi.



Afyonkarahisar'a bu yıl 500 binden fazla seyircinin gelmesi bekleniyor



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da yine Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etabını düzenlemeyi planladıklarını aktaran Uçar, şöyle devam etti:



"Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası artık geleneksel hale geldi. Bir başka yönüyle de sürdürülebilir sportif organizasyonlar açısından baktığımızda Türkiye'de uluslararası boyutta en uzun süre ayakta kalmış ve devam eden organizasyon oldu. Biz zaten bu amaçla Afyonkarahisar'a gitmiştik, halktan ve mülki amirlerden gördüğümüz desteği seyirci ve sportif performans anlamında sürekli üzerine koyarak sürdürdük. İnşallah bu sene de hem sportif açıdan hem de festivaller bakımından inanılmaz bir spor turizmi katkısı oluşturacağız. Dünya Motokros Şampiyonası'nı, Afyonkarahisar'da bu yıl 500 bin kişinin üzerinde bir seyirciyle gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"



Dünya motokros ekiplerinin Afyonkarahisar parkurunu ve organizasyonunu çok beğendiğini vurgulayan Uçar, "Yine dünyanın en başarılı motokros yarışçılarını Afyonkarahisar'da ağırlayacağız. Baktığınız zaman geçen yıl eylül ayındaki organizasyonun 1,8 milyar insana iletişim kanalları vasıtasıyla ulaştığını görüyoruz. Bu da 300 milyon avronun üzerinde bir tanıtım değeri ifade ediyor." dedi.



Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Kayseri'de yapılacak



Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ilk kez Erciyes'te gerçekleştirileceğini hatırlatan Uçar, şunları dile getirdi:



"Bu noktada temel hedefimiz Erciyes Dağı'nın ve kayak merkezinin, Kayseri'nin ve tüm Türkiye'nin sportif performans organizasyonlarını nasıl başarıyla yaptığını, tüm dünyaya sportif bir pencereden göstermiş olacağız. Kayseri'de 8-10 Mart'ta düzenleyeceğimiz Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası ile Doğu ve Güney Doğu ile İç Anadolu'daki organizasyonlarımızın serisine başlamış olacağız. Türkiye'de ilk kez motorsporları severlere Erciyes Dağı'nda bu spor sevincini yaşatacağız. Orada dünyanın en başarılı kar motosikletçileri yarışacak, bununla beraber çok farklı sportif etkinlikler, farklı festivaller ile binlerce insanımızın keyifle izleyeceği bir ortam olacak."



Uçar, bu yıl Doğu ve Güney Doğu Anadolu'daki illerde de motosiklet spor faaliyetlerine başlayacaklarını belirterek, "Yurdun her yerinde organizasyon çabası içerisindeyiz, özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da organizasyonlarımızı daha çok artırma planlarımız var. Türkiye Su Jeti Şampiyonası'nın birkaç ayaktan oluşan ve finalinin de muhteşem bir uluslararası final şeklinde olacağı bir organizasyon dizisi yapacağız." ifadelerini kullandı.



Doğudaki faaliyetler için illerin valileriyle görüştüklerini vurgulayan Uçar, "Hangi kültürel mirasımızı tanıtmak istiyorlarsa o noktadan hareketle ona göre spor branşlarımızı götürüyoruz. Bazı yerde motokros ile bazı yerde enduro yarışlarıyla bazı yerlerde de Hasankeyf'te yaptığımız gibi su jeti şampiyonasıyla kendimizi ifade ediyoruz. Hasankeyf Barajı'nın tarihi dokusunu en güzel şekilde yansıtabileceğimiz spor branşımızı oraya taşıyoruz. Federasyon olarak 7 ayrı branşımız var, bu branşlarımızın hangisiyle oradaki kültürel miras eşleşiyorsa bunu sunmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.



Temel hedeflerinin sadece motor sporları yapmak ve yaptırmak olmadığını kaydeden Uçar, spor turizmine de katkı sağlayacak katma değer oluşturabilecek detayları, tarihi dokuları tüm dünyaya sportif pencereden duyurmak istediklerini sözlerine ekledi.