Tire FK'dan 2 takviye daha

TFF 3'üncü Lig'in yeni takımlarından Tire 2021 FK kadrosunu 2 oyuncuyla daha güçlendirdi.
Sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, Başkan Hüma Yüksel'in katıldığı törenle Muş 1984 Muşspor'dan 34 yaşındaki tecrübeli golcü İlker Avşar ve Malatya Arguvanspor'dan 21 yaşındaki santrfor Musa Yüksel'i renklerini bağladı.
Sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, Başkan Hüma Yüksel'in katıldığı törenle Muş 1984 Muşspor'dan 34 yaşındaki tecrübeli golcü İlker Avşar ve Malatya Arguvanspor'dan 21 yaşındaki santrfor Musa Yüksel'i renklerini bağladı.
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