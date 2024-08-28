Tire FK'dan 2 takviye daha

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Tire 2021 FK kadrosunu 2 oyuncuyla daha güçlendirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tire FK'dan 2 takviye daha
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2024 16:40
TFF 3'üncü Lig'in yeni takımlarından Tire 2021 FK kadrosunu 2 oyuncuyla daha güçlendirdi.

Sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, Başkan Hüma Yüksel'in katıldığı törenle Muş 1984 Muşspor'dan 34 yaşındaki tecrübeli golcü İlker Avşar ve Malatya Arguvanspor'dan 21 yaşındaki santrfor Musa Yüksel'i renklerini bağladı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery