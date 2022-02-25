THY EuroLeague, Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların tarafsız sahaya alındığı açıklandı.
EuroLeague Yönetimi'nden yapılan açıklamada, organizasyondaki 18 takımın bir araya gelerek aldığı bazı kararlar aldığı belirtildi.
İşte alınan kararlar:
1-Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların, tarafsız sahaya alınması.
2- Rusya dışındaki oynanacak maçların takvimde planlandığı gibi devam etmesi.
3-27 Şubat Pazar günü oynanacak CSKA Moskova - Barcelona maçının ertelendiği.
EuroLeague Yönetimi'nden yapılan açıklamada, organizasyondaki 18 takımın bir araya gelerek aldığı bazı kararlar aldığı belirtildi.
İşte alınan kararlar:
1-Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların, tarafsız sahaya alınması.
2- Rusya dışındaki oynanacak maçların takvimde planlandığı gibi devam etmesi.
3-27 Şubat Pazar günü oynanacak CSKA Moskova - Barcelona maçının ertelendiği.