THY EuroLeague, Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların tarafsız sahaya alındığı açıklandı.



EuroLeague Yönetimi'nden yapılan açıklamada, organizasyondaki 18 takımın bir araya gelerek aldığı bazı kararlar aldığı belirtildi.



İşte alınan kararlar:



1-Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların, tarafsız sahaya alınması.



2- Rusya dışındaki oynanacak maçların takvimde planlandığı gibi devam etmesi.



3-27 Şubat Pazar günü oynanacak CSKA Moskova - Barcelona maçının ertelendiği.





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