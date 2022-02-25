THY EuroLeague'den Rusya kararı!

THY EuroLeague, Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların tarafsız sahada oynanacağını açıkladı.

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THY EuroLeague'den Rusya kararı!
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25 Şubat 2022 17:11
THY EuroLeague, Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların tarafsız sahaya alındığı açıklandı.

EuroLeague Yönetimi'nden yapılan açıklamada, organizasyondaki 18 takımın bir araya gelerek aldığı bazı kararlar aldığı belirtildi.

İşte alınan kararlar:

1-Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların, tarafsız sahaya alınması.

2- Rusya dışındaki oynanacak maçların takvimde planlandığı gibi devam etmesi.

3-27 Şubat Pazar günü oynanacak CSKA Moskova - Barcelona maçının ertelendiği.

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