THY Euroleague'de haftanın MVP'si Thomas Walkup oldu

Yunanistan ekibi Olympiakos'un ABD'li basketbolcusu Thomas Walkup, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Olympiakos'un Panathinaikos'u 81-73 yendiği maçta 32 verimlilik puanına ulaşan Walkup, 32. haftanın MVP'si unvanını kazandı.
Walkup, karşılaşmayı 11 sayı, 7 ribaunt, 13 asist ve 4 top çalmayla tamamladı.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Olympiakos'un Panathinaikos'u 81-73 yendiği maçta 32 verimlilik puanına ulaşan Walkup, 32. haftanın MVP'si unvanını kazandı.
Walkup, karşılaşmayı 11 sayı, 7 ribaunt, 13 asist ve 4 top çalmayla tamamladı.
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