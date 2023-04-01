THY Euroleague'de haftanın MVP'si Thomas Walkup oldu

THY EuroLeague'de 32. haftanın MVP'si, Olympiakos'ta forma giyen Thomas Walkup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; euroleague.net
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THY Euroleague'de haftanın MVP'si Thomas Walkup oldu
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01 Nisan 2023 15:42
Yunanistan ekibi Olympiakos'un ABD'li basketbolcusu Thomas Walkup, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Olympiakos'un Panathinaikos'u 81-73 yendiği maçta 32 verimlilik puanına ulaşan Walkup, 32. haftanın MVP'si unvanını kazandı.

Walkup, karşılaşmayı 11 sayı, 7 ribaunt, 13 asist ve 4 top çalmayla tamamladı.

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