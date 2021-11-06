THY EuroLeague'de haftanın MVP'Si Chris Jones

THY EuroLeague'de 8. haftanın en değerli ismi Chris Jones seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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THY EuroLeague'de haftanın MVP'Si Chris Jones
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06 Kasım 2021 16:03
ASVEL'in ABD'li basketbolcusu Chris Jones, THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 8. hafta karşılaşmalarında 27 verimlilik puanına ulaşan Jones, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Jones, seyircileri önünde 85-82 kazandıkları UNICS Kazan maçında 25 sayıyla kariyer rekorunu kırmasının yanı sıra 3'er ribaunt ve asist üretti.


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