THY, CEV Kupası'nda son 16'ya kaldı

Voleybol Kadınlar CEV Kupası Son 32 Turu ikinci maçında Türk Hava Yolları, İsviçre'nin Viteos takımını 3-0 yenerek, son 16 turuna yükseldi.
Türk Hava Yolları, rakibini deplasmanda da 3-0 mağlup etmişti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Raguel Portelo (Portekiz)
Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Dicle Babat, Van Ryk, Şeyma Ercan, Maglio (Melis Yılmaz, Çağla Akın, Polen Ünver)
Viteos: Lund, De Micheli, Grubbs, Haynes, Gross, Troesch, (Mottis, Boıllat,Müller, Petitat)
Setler: 25-20, 25-20, 25-14
Türk Hava Yolları, rakibini deplasmanda da 3-0 mağlup etmişti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Raguel Portelo (Portekiz)
Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Dicle Babat, Van Ryk, Şeyma Ercan, Maglio (Melis Yılmaz, Çağla Akın, Polen Ünver)
Viteos: Lund, De Micheli, Grubbs, Haynes, Gross, Troesch, (Mottis, Boıllat,Müller, Petitat)
Setler: 25-20, 25-20, 25-14
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