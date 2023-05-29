Thomas Tuchel'den Declan Rice'a telefon!

Bundesliga'yı şampiyon tamamlayan Bayer Münih'te gelecek sezonun transfer çalışması sürüyor.



Sky Sport'ta yer alan habere göre; Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, West Ham forması giyen Declan Rice ile bir telefon görüşmesi yaptı.



Haberde İngiliz oyuncunun, Alman devine transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.



24 yaşındaki oyuncuyla daha önce Arsenal'in de ilgilendiği biliniyordu.



Rice, West Ham ile çıktığı toplam 244 maçta 15 gol, 13 asist kaydetti.



