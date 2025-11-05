Thomas Reis'ten sakatlık açıklaması!

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın Malta ekibi Hamrun Spartans'ı konuk edecek Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Eğer istediğimiz oyun anlayışını, mantaliteyi sahaya yansıtamazsak kesinlikle problem yaşayacağımızı düşünüyorum." dedi.



Reis ile kırmızı-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Emre Kılınç, maçın oynanacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.



Alman teknik adam, Hamrun Spartans'ın kesinlikle kötü bir takım olmadığını belirterek, "Son iki karşılaşmadan sadece 2 gol yiyerek mağlup ayrıldılar. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden elenerek Avrupa Kupası'nı oynamış, sonrasında Konferans Ligi'ne düşerek buraya kadar geldiler. Bu da onların tehlikeli bir takım olduğu anlamına gelir. Eğer istediğimiz oyun anlayışını, mantaliteyi sahaya yansıtamazsak kesinlikle problem yaşayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Bugüne kadar olduğu gibi yarın da ellerinden gelenin en iyisini yapmak istediklerini vurgulayan Reis,ifadesini kullandı.Reis, ligde ve Avrupa'da takım halinde iyi gittiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:Taraftara da çağrıda bulunan Reis, stadyumu doldurmalarını istedi.Bu sezon geçen sezonki başarıyı tekrar etmeye çalıştıklarını dile getiren Reis, şunları kaydetti:Samsunspor'un kanat oyuncusu Emre Kılınç ise Legia Varşova ve Dinamo Kiev maçlarının çok zor geçtiğini, yarınki karşılaşmanın da çok zor olacağını söyledi.Çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Emre,dedi.Bu sezon elde ettikleri başarının belki de başkanlarının planlarından çok daha önce gerçekleştiğini anlatan Emre,değerlendirmesinde bulundu.