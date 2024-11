Thomas Reis'ten Jose Mourinho için açıklama!

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Türk futbolu, Samsun'daki yaşamı, G.Saray maçı ve Jose Mourinho'nun sözleri hakkında Sabah Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte flaş açıklamalar"Şu an Samsunspor'la bir sözleşmem var ve buranın hocasıyım. Hangi kulüpte çalışıyorsam işimi iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Daha önce Bochum ve Schalke'de de aynısını yapmaya, iyi sonuçlar almaya çalıştım. Gelecekte ne olur bilemem ama şu anda Samsunspor'un hocası olarak çok güzel bir sezon geçirmek istiyorum.""Şimdilik evet diyebilirim. Sonuçta geçen sene birlikte oynayan oyunculardan bahsediyoruz. Birbirlerini tanıyorlar. Bu zor olmadı açıkçası. Birçok insan için zor olabilir ancak benim için bu özel bir görevdi. Çılgın bir yapım var, özel görevleri seven birisiyim. Oyuncuların geçen sezondan birbirlerini tanıyıp kaynaşıyor olmaları ve bu sene de güzel bir takım ruhu yakalamış olmamız başarımızın ana faktörü diyebilirim. Bu performansı sezon sonuna kadar devam ettirip güzel bir yerde ligi tamamlama fırsatımız olabilir.""Gördüğüm 3 sarı kartın 2 tanesinin sebebini bile bilmiyorum. Fenerbahçe maçında evet hak ettim. Çünkü bana ayrılan alanı terk etmiştim. Antalya maçında 10 kişi VAR'ı izliyordu. Ben de onlardan biriydim. Tabii penaltı verilmeyince normal elimle bir hareket yaptığım esnada hakemle alakası olmadığı halde gelip bana sarı kart gösterdi. Adana Demirspor maçında anın adrenaliniyle oyuncularıma taktiksel açıdan bir şeyler anlatabiliyorum ama hakem bunu kendisine karşı mı algıladı, bilmiyorum. 4. hakeme de sorma fırsatım oldu. "Bana neden sarı kart gösterildi?" diye. Ancak 'Ben de bilmiyorum' dedi. Sonuçta 3 tane sarı kartım var. Daha fazla dikkatli olmam gerekiyor sanırım. Oyuncularıma taktik verirken bile... El-kol hareketlerine dikkat etmem gerekiyor anladığım kadarıyla. Benim 4. hakemler[1]den tek dileğim biraz daha açıklayıcı olmaları. Almanya'da yaklaşık 130 maça çıktım, gördüğüm kart 2 ya da 3'tür. Ama burada 11 maç sonrası 3 kart gördüm. Bunun dil probleminden kaynaklandığı düşüncesindeyim.""Bu bir taktik değildi. Ligdeki puan sıralamasına baktığımızda Galatasaray 'ın en üstte olduğunu görüyoruz. Ben diğer takımların açıkçası ne düşündüğüne bakmıyorum. Sonuçta biz her maçta olduğu gibi bu maçta da puanlar almak istiyoruz. İnsanların düşüncesini elbette ki değiştiremem. Ligdeki sıralamaya bakarlarsa onu zaten görürler. Galatasaray birinci, biz de ikinciyiz. Çok iyi ve zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Ligde çok iyi olan diğer rakiplerimiz de var. Biz kesinlikle bu maça güzel bir sonuç almaya gidiyoruz. Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşma kesinlikle çok ilginç olacak. Çünkü biz gollerimizin çoğunu ikinci yarıda buluyoruz. Rakibimiz ise birinci yarıda ""Elbette ki daha fazla yaşamak istiyorum. Bu maçta geriye düşecek olursak belki 1-2 yıl yaşlanabilirim. Bu işin esprisi. Ama her maç çok zor, oynamış olduğumuz bütün deplasmanlar zor. Rize karşısında da 1-0 kazandık ancak çok zor oldu. Özellikle son dakikalarda çok güç sarf etmemiz gerekti. Oyuncuyken belki de sahada daha fazla şey yapabiliyorsunuz ancak hocayken kenarda çok zor oluyor.""Son 4 sırada görmeyeyim yeter. Şu an içinde bulunduğumuz durumda iyi bir sonuç sergileyecek pozisyondayız. Hemen üzerinde olduğumuz Fenerbahçe'nin bir maçı eksik ve kaybetsek elbette ki üzüleceğiz. Bu sektörü de çok iyi biliyorum. Kaybettikten sonra işler tersine de dönebilir. Bu sebepten dolayı maç maç gidip gelecekte ne olacağını göreceğiz.""Tabii ki herkesin kendi fikri var. Onun düşüncesi kendisini bağlar. Sonuçta çok tecrübeli bir teknik direktör. Benim için önemli olan burada nasıl hissettiğim Samsunspor'un başında olduğum için de çok mutluyum.""Süper Lig'in diğer liglerle kalite anlamında karşılaştırılması zor. Türkiye'de kesinlikle Bundesliga'da (Almanya 1. Ligi) oynayabilecek kadar iyi takımlar var. Kendi takımım orada oynayabilir mi? O konuda net bir şey diyemem. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımının olmaması ne yazık ki Türk futbolu adına kötü bir şey. Umarım gelecekte Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla Türk kulübü görme fırsatımız olur."