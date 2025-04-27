Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrum FK'yı sahasında 2-1 yenen Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, zor bir karşılaşma olduğunu söyledi.
Grey Beton Bodrum Stadyumu'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Reis, maçın geniş analizini daha sonra düzenleyeceği toplantıda yapacağını ifade etti.
Önceki haftalarda istedikleri sonuçları elde edemediklerini hatırlatan Reis, "Geçen haftalarda oynamış olduğumuz maçlarda çok da şanslı olduğumuzu söyleyemem iyi bir performans göstermedik. Kesinlikle böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Penaltı ve ofsayt pozisyonu olsun biraz şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Geçen hafta bir penaltı kaçırdık ve iki topumuz direkten dönmüştü. Ama ne olursa olsun bugün bizim oyuncularımız kalpten oynadılar çok önemli bir mücadeleyle önemli bir galibiyet aldılar."
Thomas Reis: "Galibiyete ihtiyacımız vardı"
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrum FK'yı sahasında 2-1 yenen Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, zor bir karşılaşma olduğunu söyledi.
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