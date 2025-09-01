Thomas Reis: 'Adil bir sonuç oldu'

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, maçın skoruna baktıklarında puanların paylaşılmasının adil bir sonuç olduğunu söyledi.



Reis, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça bakıldığında iki farklı yarı izlediklerini belirterek, "Birinci yarıda tabii biraz yorgunluk gözlemledim diyebilirim. Sebebini bilmemekle birlikte takımın korktuğunu söyleyebilirim. İkili mücadelelerde ilk dokunuşlarda biraz korktuğumuzu söyleyebilirim." dedi.



Devre arasında oyuncularına ikinci yarı daha iyi bir performans göstermeleri gerektiğini söylediklerini vurgulayan Reis, şöyle devam etti:

Reis, Konferans Ligi'ndeki kuraya ilişkin iseifadelerini kullandı.