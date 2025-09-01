31 Ağustos
Başakşehir-Eyüpspor
0-0
31 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
1-3
31 Ağustos
Alanyaspor-Beşiktaş
2-0
31 Ağustos
Trabzonspor-Samsunspor
1-1
31 Ağustos
Keçiörengücü-Arca Çorum FK
1-2
31 Ağustos
Pendikspor-Sivasspor
2-1
31 Ağustos
A.Demirspor-Amed Sportif
1-8
31 Ağustos
Serik Belediyespor-Bodrum FK
2-4
31 Ağustos
Wolfsburg-Mainz 05
1-1
31 Ağustos
B. Dortmund-Union Berlin
3-0
31 Ağustos
FC Köln-Freiburg
4-1
31 Ağustos
Brighton-M.City
2-1
31 Ağustos
N. Forest-West Ham United
0-3
31 Ağustos
Liverpool-Arsenal
1-0
31 Ağustos
Aston Villa-C.Palace
0-3
31 Ağustos
Celta Vigo-Villarreal
1-1
31 Ağustos
Real Betis-Athletic Bilbao
1-2
31 Ağustos
Espanyol-Osasuna
1-0
31 Ağustos
Rayo Vallecano-Barcelona
1-1
31 Ağustos
Genoa-Juventus
0-1
31 Ağustos
Torino-Fiorentina
0-0
31 Ağustos
Inter-Udinese
1-2
31 Ağustos
Lazio-Verona
4-0
31 Ağustos
Angers-Rennes
1-1
31 Ağustos
Le Havre-Nice
3-1
31 Ağustos
AS Monaco-Strasbourg
3-2
31 Ağustos
Paris FC-Metz
3-2
31 Ağustos
Lyon-Marsilya
1-0
31 Ağustos
Fortuna Sittard-NEC Nijmegen
3-2
31 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-4
31 Ağustos
PEC Zwolle-FC Utrecht
0-2
31 Ağustos
NAC Breda-Alkmaar
0-1
31 Ağustos
Kaiserslautern-Darmstadt
3-1
31 Ağustos
Magdeburg-Greuther Fürth
4-5
31 Ağustos
Dynamo Dresden-Schalke 04
0-1
31 Ağustos
Gent-Club Brugge
1-1
31 Ağustos
OH Leuven-Standard Liege
1-0
31 Ağustos
Union St.Gilloise-Anderlecht
2-0
31 Ağustos
Genk-Zulte Waregem
3-2
31 Ağustos
Austria Wien-Altach
1-0
31 Ağustos
Hartberg-Rapid Wien
0-1
31 Ağustos
WSG Tirol-Wolfsberger AC
1-1
31 Ağustos
Lausanne-St. Gallen
1-2
31 Ağustos
Young Boys-Lugano
3-1
31 Ağustos
Servette-FC Luzern
2-2
31 Ağustos
Tondela-Estoril
2-2
31 Ağustos
Alverca-Benfica
1-2
31 Ağustos
Santa Clara-Estrela da Amadora
0-0
31 Ağustos
Rio Ave-Braga
2-2
31 Ağustos
Akron Togliatti-Baltika
0-2
31 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Samara
2-2
31 Ağustos
CSKA Moskova-FC Krasnodar
1-1
31 Ağustos
Dynamo Makhachkala-Dinamo Moscow
1-0

Thomas Reis: "Adil bir sonuç oldu"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

01 Eylül 2025 00:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Thomas Reis: 'Adil bir sonuç oldu'
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, maçın skoruna baktıklarında puanların paylaşılmasının adil bir sonuç olduğunu söyledi.

Reis, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça bakıldığında iki farklı yarı izlediklerini belirterek, "Birinci yarıda tabii biraz yorgunluk gözlemledim diyebilirim. Sebebini bilmemekle birlikte takımın korktuğunu söyleyebilirim. İkili mücadelelerde ilk dokunuşlarda biraz korktuğumuzu söyleyebilirim." dedi.

Devre arasında oyuncularına ikinci yarı daha iyi bir performans göstermeleri gerektiğini söylediklerini vurgulayan Reis, şöyle devam etti:



"ADİL BİR SONUÇ OLDU"

"Öz güvenli oynadık. Maçın skoruna baktığımızda puanların paylaşılması adil bir sonuç oldu. İkinci yarı çok daha iyi performans gösterdik. Perşembe çok zorlu Panathinaikos maçı oynadık. Bugün de zorlu rakip Trabzonspor ile oynadık. Güçlü mantalite, karakter ortaya koyduk. Aldığımız 1 puan için mutluyum. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Panathinaikos maçında inanılmaz destek vermişlerdi, bu maçta da verdiler. Onlara her zaman ihtiyacımız var. Birlikte daha güçlüyüz. 1 puanı onlara armağan ediyoruz."

AVRUPA LİGİ AÇIKLAMASI 

Reis, Konferans Ligi'ndeki kuraya ilişkin ise "Açıkçası kolay rakiplere karşı oynamayacağız. Zorlu maçlar oynayacağız. Rakiplerden biri Kiev, Ukrayna şampiyonu. Diğer rakibimiz Almanya'dan, rakibi tanıyorum. Nasıl kulüp, stat olduğunu, ambiyansın beklediğini biliyorum. Bugünlere gelmemiz kolay olmadı. Geçen sene çok fazla çalışmıştık. Bugünlere ulaşmak gurur verici. Çok zorlu rakiplere karşı oynayacağız. Biz sadece Samsun'u değil Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Her maçı kazanmak isteyeceğiz. Dört gözle bu maçları bekleyeceğiz. İlk karşılaşma ekimin başında olacak ama bizim adım adım gitmemiz, ligde puanlar almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

