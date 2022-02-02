Thomas Müller: "Kimse benimle temasa geçmedi"

Bayern Münih'in tecrübeli yıldızı Thomas Müller, yeni sözleşme için açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Thomas Müller: 'Kimse benimle temasa geçmedi'
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02 Şubat 2022 14:56
Bayern Münih'te forma giyen Thomas Müller, yeni sözleşme için kendisiyle temasa geçilmediğini söyledi.

Alman yıldız, yaptığı açıklamada, "Kulüpten kimse benimle temas kurmadı. Gelecekte neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ 2023'TE SONA ERİYOR

32 yaşındaki futbolcunun, Alman deviyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Bu sezon Bundesliga'da 20 maça çıkan Müller, 6 gol 16 asistlik bir performans sergiledi.

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