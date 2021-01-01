Thomas: "Magic Johnson bugün oynasa, pivot olurdu"

Hall of Fame oyuncu Isiah Thomas, Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson'ın, modern NBA'de daha farklı bir şekilde oynamış olacağına inandığını açıkladı.



Thomas, Magic'in 80'lerde devrim yaptığı point guard pozisyonundan ziyade günümüz liginde pivot olarak oynayabileceğini söyledi:



"80'lerdeki bazı oyuncuların, günümüz kurallarından ötürü bu devirde oynayamayacaklarını düşünüyorum. Magic Johnson muhtemelen bu dönemde pivot oynardı. 1 numarada topu getirip ikili oyun falan oynayacağını sanmıyorum."



Hepsi varsayımsal olsa da, Magic herhangi bir pozisyonda oynayabileceğini ve başarılı olabileceğini geçmişte kanıtlamıştı. 1980 NBA Finalleri'nin 6. maçında henüz bir çaylakken, sakatlığı yüzünden oynayamayan Kareem Abdul-Jabbar'ın yerine pivot pozisyonuna geçmek zorunda kalan Magic, karşılaşmayı 42 sayı, 15 ribaund, 7 asist ve 1 blok ile tamamlamış ve aynı seride Finaller MVP'si ödülünü kazanmıştı. Bugüne dek, Magic gibi çaylak yılında bu ödülü kazanan başka bir oyuncu bulunmuyor.



