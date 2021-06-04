Tescili yapılan toplam yabancı futbolcu sayısı Ödenecek Fon Payı 1 Futbolcu 62.500 2 Futbolcu 137.500 3 Futbolcu 237.500 4 Futbolcu 362.500 5 Futbolcu 500.000 6 Futbolcu 625.000 7 Futbolcu 812.500 8 Futbolcu 1.037.500 9 Futbolcu 1.562.500 10 Futbolcu 1.937.500 11 Futbolcu 2.312.500 12 Futbolcu 2.687.500 13 Futbolcu 3.125.000 14 Futbolcu 3.875.000

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yerli oyuncu teşvik sistemini açıkladı.TFF Yönetim Kurulunun belirlediği 2021-2022 futbol sezonunda uygulanacak hususlar içinde yer alan yerli oyuncu teşvik sistemine göre 2021-2022 sezonun sonunda Süper Lig kulüpleri, resmi lig müsabakalarında oynattıkları Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olan futbolcuların sahada kaldıkları dakikaların toplamına göre sıralanacak.Buna göreolarak resmi lig müsabakalarının bitimini takip eden bir ay içerisinde ödenecek.Süper Lig'de yabancı fon bedelleri ise lira bazında şu şekilde belirlendi: