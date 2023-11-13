TFF, yeni hakemler arıyor!

Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi, Türkiye genelinde aday hakem kurslarının açılacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF, yeni hakemler arıyor!
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13 Kasım 2023 17:36
Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi, Türkiye genelinde aday hakem kurslarının açılacağını açıkladı.

TFF, başvuru süreci ve gerekli evraklarla ilgili bilgilendirme yaptı.

İŞTE FEDERASYONDAN YAPILAN AÇIKLAMA!

"Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi, Türkiye genelinde aday hakem kurslarını açıyor. Hakemlik kariyerine başlamak isteyen herkesi başvuru formunu doldurmaya davet ediyoruz.

Kurslarımız, "Online İçerik Paylaşımı", "İllerde Yüz Yüze Eğitim ve Kural Sınavı" ve "Atletik Performans Testi" olmak üzere 3 aşamadan oluşacak. Başarılı olan adaylar, aday hakem olarak hakemlik kariyerine başlayacak.

Aday hakemlik başvurusu için gerekli belgeler (Yüz yüze eğitim öncesinde İl Hakem Kurulları'na sunulacaktır)

a) Geçerli Sağlık Raporu: Resmi bir sağlık kurumundan son 6 ay içinde alınmış dâhiliye, göz, psikiyatri (psikiyatri uzmanının olmadığı yerlerde nöroloji), hariciye, kulak burun boğaz uzmanlarından "Futbol Hakemliği Yapabilir veya Lens ile Futbol Hakemliği Yapabilir" onaylı sağlık raporu

b) Güncel Arşivli Adli Sicil Kaydı: Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devlet üzerinden son 6 ay içinde alınmış arşivli adli sicil kaydı

c) Geçerli Kimlik Belgeleri: Nüfus cüzdanı örneği veya vukuatlı nüfus kayıt belgesi"

Aday Hakemlik Giriş Koşulları:


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