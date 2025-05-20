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TFF'nin kararına tepkiler büyüyor!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 3. Lig için aldığı yaş kararına tepkiler artıyor. 250 futbolcu, karara tepki göstermek için TFF'ye yürüdü.

calendar 20 Mayıs 2025 14:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
TFF'nin kararına tepkiler büyüyor!
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SPORX ÖZEL | Türkiye Futbol Federasyonu'nun 3. Lig için yeni sezonda aldığı yaş kuralına tepkiler devam ediyor.

TFF'nin aldığı kararın ardından birçok futbolcu özellikle sosyal medyadan paylaşım yaparak bu karara tepki göstermişti.

RİVA'YA YÜRÜDÜLER

Bu kez futbolcular, TFF'ye yürüdü. 250 futbolcu, 3. Lig'e getirilen 25 yaşından büyük maksimum 5 oyuncu sınırı nedeniyle TFF'nin Riva'daki merkezine protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Aileleriyle birlikte gelen ve siyah giyen futbolcular, TFF'nin önümüzdeki sezon uygulayacağı kuralın kaldırılmasını talep etti.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'ne randevu vermeyen TFF, protesto sonrası 2 yönetici ve 3 futbolcuyla konu hakkında görüşmeyi kabul etti. 

TFF'NİN YAŞ KURALI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği toplantıda 3. Lig'de oyuncu uygunluğuyla ilgili bir değişikliğe gitmişti. Alınan karara göre, 2025-2026 sezonundan itibaren kulüpler, doğum tarihi 31 Aralık 2000 ve öncesi olan en fazla 5 oyuncuyu tescil ettirebilecek. 






Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz






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