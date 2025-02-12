TFF'den Danimarkalı VAR'a: "Bir daha gelme!"

Danimarkalı hakem Jakob Sundberg'e TFF'den kırmızı kart çıktı, "Bir daha gelme" diyerek ipler koparıldı

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
TFF'den Danimarkalı VAR'a: 'Bir daha gelme!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2025 09:09
Son güncelleme 12 Şubat 2025 09:23
Galatasaray - Adana Demirspor maçında yaşananların ardından daha da fazla gündeme gelen Danimarkalı hakem Jakob Sundberg ile ipler koptu.

35 yaşındaki hakem, maçın 12. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonunda orta hakem Oğuzhan Çakır'ın kararına katıldığı iddiasıyla çok tartışıldı.

Mertens'in yerde kalmasında orta hakem Çakır'ı VAR'a çağırmadığı gerekçesiyle gündemin en çok konuşulan ismi olan Sundberg'e TFF kırmızı kart gösterdi. "Bir daha gelme" diyerek deneyimli hakeme veda edildi.

SUNDBERG "PENALTI KARARI DOĞRU!" DEDİ

Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle büyük kaosa sebep olan maçtaki penaltıyla ilgili bir bilgi ortaya çıktı.

Müsabakanın Danimarkalı VAR hakemi Jakob Sundberg'in, pozisyon sonrası genç hakem Oğuzhan Çakır'a, "Savunma oyuncusunun ayağı, rakip oyuncunun ayağına temas ediyor. Penaltı kararı doğru, devam" dediği bildirildi.


YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery