TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve Montella, Trabzonspor U19'a destekte

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor U19 Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi maçını yerinden takip etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; TFF
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve Montella, Trabzonspor U19'a destekte
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25 Nisan 2025 16:09
Son güncelleme 25 Nisan 2025 16:12
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Yarı Finali'nde Avusturya ekibi Salzburg ile İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan Centre sportif de Colovray'da karşı karşıya geliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da yer aldığı TFF heyeti, karşılaşma öncesinde bordo-mavili ekibi ziyaret ederek ve müsabakada başarılar diledi.

Ziyarette TFF heyetinde Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay, A Milli Takım Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino yer alırken, UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş ve Yönetim Ofisi Kıdemli Müdürü İlker Uğur da kendilerine eşlik etti.

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