TFF 3. Lig maçında olay çıktı! Gözaltı var!

TFF 3. Lig 2. Grup'taki Turgutluspor-Karşıyaka maçında taraftarlar arasında çıkan olaylarla ilgili 4 kişi yakalandı.
Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda zirve mücadelesi veren iki ekibin mücadelesi öncesi ve sonrasında taraftarlar arasında çıkan olaylara polis ekipleri müdahale etti.
Olaylarla ilgili 4 taraftar gözaltına alındı.
Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda zirve mücadelesi veren iki ekibin mücadelesi öncesi ve sonrasında taraftarlar arasında çıkan olaylara polis ekipleri müdahale etti.
Olaylarla ilgili 4 taraftar gözaltına alındı.