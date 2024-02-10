TFF 3. Lig maçında olay çıktı! Gözaltı var!

Manisa'da Turgutluspor-Karşıyaka futbol maçında çıkan olaylarla ilgili 4 taraftara gözaltı kararı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
TFF 3. Lig maçında olay çıktı! Gözaltı var!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2024 19:47
TFF 3. Lig 2. Grup'taki Turgutluspor-Karşıyaka maçında taraftarlar arasında çıkan olaylarla ilgili 4 kişi yakalandı.

Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda zirve mücadelesi veren iki ekibin mücadelesi öncesi ve sonrasında taraftarlar arasında çıkan olaylara polis ekipleri müdahale etti.

Olaylarla ilgili 4 taraftar gözaltına alındı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery