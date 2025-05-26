TFF 3. Lig'de 2024-2025 sezonu tamamlandı

3. Lig'de 2024-2025 sezonu hafta sonu oynanan play-off finalleriyle tamamlanırken, ligde yer alacak son takım 28 Mayıs Çarşamba günkü Bölgesel Amatör Lig play-off final maçıyla belli olacak.



Doğrudan bir üst lige çıkan Bursaspor, Muğlaspor, Aliağa Futbol ve Mardin 1969'un ardından play-off'ta rakiplerini saf dışı bırakan Muşspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor da adlarını 2. Lig'e yazdırdı.







-PLAY-OFF'UN KAZANANLARI



Teknik direktör Fatih Çardak yönetimindeki Muşspor, play-off'ta Silifke Belediyespor, Belediye Kütahyaspor ve Karşıyaka'nın ardından Balıkesirspor'u mağlup etmeyi başardı. 2022-2023'den beri profesyonel liglerde yer alan Muşspor, 3 sezonluk 3. Lig geçmişinin ardından ilk kez 2. Lig'de mücadele edecek.



Teknik direktörlüğünü Ramazan Çelik'in yaptığı Kahramanmaraş İstiklalspor, play-off'ta sırasıyla Zonguldakspor FK, Kırıkkale FK, Sebat Gençlikspor ve son olarak Ayvalıkgücü Belediyespor'u saf dışı bıraktı.



2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de başarılı sonuçlara imza atan Kahramanmaraş temsilcisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TFF 3. Lig'e kabul edilmiş ve geçen sezon hakları saklı kalmak koşuluyla ligden çekilmişti. Kahramanmaraş İstiklalspor, profesyonel lig mücadelesine başladığı sezon 2. Lig'e çıkmayı başardı.







- DÜŞENLER



Ergene Velimeşespor, Kuşadasıspor, 23 Elazığ FK, Adıyaman FK, Nevşehir Belediyespor, Onuksports Kelkit Hürriyetspor, Viranşehir Belediyespor, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, Bayburt Özel İdarespor, 7 Eylül Turgutlu 1984, Denizlispor ve Büyükçekmece Tepecikspor, profesyonel liglere veda etmişti.



Bölgesel Amatör Lig'de normal sezonu şampiyon tamamlayan 12 Bingölspor, 1926 Bulancakspor, Malatya Yeşilyurtspor, Kilis Belediyespor, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Eskişehirspor, Denizli İdmanyurdu Güreller, Fethiye İdmanyurdu, Yeşil Yalova ve Galata'nın yanı sıra play-off'ta Suvermez Kapadokyaspor gelecek sezon 3. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.



3. Lig'e yükselecek son ekip, 28 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki İnkılap-Küçükçekmece Sportif Faaliyetleri maçının galibi olacak.



