TFF 2. Lig finali için 8 taraftara işlem yapıldı

1461 Trabzon FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçında 8 taraftar hakkında işlem yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 2. Lig finali için 8 taraftara işlem yapıldı
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03 Haziran 2024 18:44
TFF 2. Lig play-off finalinde 1461 Trabzon FK ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında oynanan maçta 8 taraftar hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynan maç öncesinde şehre gelen taraftarların uygulama noktalarında araç ve üst aramalarının yapıldığı, taraftarların stadyum giriş turnikelerinde de üst aramasına tabi tutuldukları belirtildi.

Aramalarda 8 bıçak, 4 şiş, 100 meşale, 150 spor alanına sokulması yasak (yanıcı, yakıcı ve yaralayıcı) madde ve 4 sentetik uyuşturucu madde ele geçirildiği aktarılan açıklamada, 8 taraftar hakkında yasal işlem yapıldığı ifade edildi.

Sivas'ta oynanan TFF 2. Lig play-off finalinde 1461 Trabzon FK'yi 1-0 yenen Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'e yükselmişti.

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