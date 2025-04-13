TFF 2. Lig'de hafta tamamlandı

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Futbolda TFF 2. Lig gruplarında 31. hafta maçları yapıldı.
Ligin 31. haftasında iki grupta bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Ankara Demirspor-Merkür Jet Erbaaspor: 4-2
Somaspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi: 3-2
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Belediye Derincespor: 2-0
Giresunspor-Karaman FK: 0-1
Diyarbekirspor-Motolux 68 Aksarayspor: 1-1
Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor-Menemen FK: 3-1
Karacabey Belediyespor-Artı Değer Vanspor: 1-0
Beyaz Grup
Anagold 24Erzincanspor-GMG Kastamonuspor: 2-2
Kırklarelispor-Beykoz Anadoluspor: 4-1
Kepezspor-Batman Petrolspor: 2-0
E Koleji Isparta 32 Spor-Fethiyespor: 3-0
Ligde 31. haftanın tamamlanmasıyla Kırmızı Grup'ta Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor liderliği Motolux 68 Aksarayspor'dan devraldı. Beyaz Grup'ta ise Sarıyer liderlik koltuğunu korudu.
Beyaz Grup
Kırmızı Grup
Ligin 31. haftasında iki grupta bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Ankara Demirspor-Merkür Jet Erbaaspor: 4-2
Somaspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi: 3-2
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Belediye Derincespor: 2-0
Giresunspor-Karaman FK: 0-1
Diyarbekirspor-Motolux 68 Aksarayspor: 1-1
Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor-Menemen FK: 3-1
Karacabey Belediyespor-Artı Değer Vanspor: 1-0
Beyaz Grup
Anagold 24Erzincanspor-GMG Kastamonuspor: 2-2
Kırklarelispor-Beykoz Anadoluspor: 4-1
Kepezspor-Batman Petrolspor: 2-0
E Koleji Isparta 32 Spor-Fethiyespor: 3-0
Ligde 31. haftanın tamamlanmasıyla Kırmızı Grup'ta Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor liderliği Motolux 68 Aksarayspor'dan devraldı. Beyaz Grup'ta ise Sarıyer liderlik koltuğunu korudu.
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SARIYER
|31
|23
|6
|2
|75
|21
|54
|75
|2.BATMAN PETROLSPOR
|31
|23
|2
|6
|54
|23
|31
|71
|3.GMG KASTAMONUSPOR
|31
|17
|12
|2
|53
|24
|29
|63
|4.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK
|31
|17
|7
|7
|54
|27
|27
|58
|5.ALTINORDU
|31
|15
|10
|6
|52
|30
|22
|55
|6.İSKENDERUNSPOR
|30
|13
|10
|7
|46
|32
|14
|49
|7.BEYKOZ ANADOLU SPOR
|31
|14
|7
|10
|43
|43
|0
|49
|8.1461 TRABZON FK
|31
|12
|7
|12
|40
|34
|6
|43
|9.KIRKLARELİSPOR
|31
|10
|10
|11
|41
|38
|3
|40
|10.FETHİYESPOR
|31
|10
|10
|11
|31
|34
|-3
|40
|11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|31
|9
|11
|11
|43
|48
|-5
|38
|12.İNEGÖLSPOR
|31
|9
|11
|11
|36
|44
|-8
|35
|13.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR
|31
|7
|12
|12
|31
|38
|-7
|33
|14.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|31
|8
|8
|15
|36
|39
|-3
|32
|15.KEPEZ SPOR FUTBOL
|31
|8
|7
|16
|34
|44
|-10
|31
|16.ALTAY
|30
|7
|3
|20
|26
|62
|-36
|21
|17.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR
|30
|4
|8
|18
|28
|48
|-20
|20
|18.AFYONSPOR KULÜBÜ
|30
|0
|1
|29
|6
|100
|-94
|-5
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR
|31
|20
|7
|4
|71
|32
|39
|67
|2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR
|31
|20
|6
|5
|59
|30
|29
|66
|3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
|31
|19
|6
|6
|64
|30
|34
|63
|4.MENEMEN FK
|31
|17
|7
|7
|57
|33
|24
|58
|5.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|31
|16
|8
|7
|53
|30
|23
|56
|6.ARTI DEĞER VANSPOR
|31
|16
|7
|8
|57
|35
|22
|55
|7.KARACABEY BELEDİYE SPOR
|31
|15
|7
|9
|51
|41
|10
|52
|8.BUCASPOR 1928
|31
|14
|6
|11
|38
|39
|-1
|45
|9.MERKÜR JET ERBAASPOR
|31
|13
|5
|13
|47
|52
|-5
|44
|10.ANKARA DEMİRSPOR
|31
|9
|14
|8
|46
|41
|5
|41
|11.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK
|31
|10
|11
|10
|46
|48
|-2
|41
|12.KARAMAN FK
|31
|8
|14
|9
|37
|33
|4
|38
|13.SOMASPOR
|31
|10
|6
|15
|35
|34
|1
|36
|14.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|31
|7
|6
|18
|26
|51
|-25
|27
|15.DİYARBEKİRSPOR
|31
|5
|10
|16
|17
|39
|-22
|25
|16.BELEDİYE DERİNCESPOR
|31
|5
|10
|16
|26
|58
|-32
|25
|17.ÜLKEA NAZİLLİSPOR
|31
|4
|4
|23
|31
|79
|-48
|13
|18.GİRESUNSPOR
|31
|1
|6
|24
|18
|74
|-56
|0