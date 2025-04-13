TFF 2. Lig'de hafta tamamlandı

Futbolda TFF 2. Lig gruplarında 31. hafta maçları yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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TFF 2. Lig'de hafta tamamlandı
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13 Nisan 2025 18:13
Son güncelleme 13 Nisan 2025 18:17
Futbolda TFF 2. Lig gruplarında 31. hafta maçları yapıldı.

Ligin 31. haftasında iki grupta bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Ankara Demirspor-Merkür Jet Erbaaspor: 4-2

Somaspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi: 3-2

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Belediye Derincespor: 2-0

Giresunspor-Karaman FK: 0-1

Diyarbekirspor-Motolux 68 Aksarayspor: 1-1

Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor-Menemen FK: 3-1

Karacabey Belediyespor-Artı Değer Vanspor: 1-0

Beyaz Grup

Anagold 24Erzincanspor-GMG Kastamonuspor: 2-2

Kırklarelispor-Beykoz Anadoluspor: 4-1

Kepezspor-Batman Petrolspor: 2-0

E Koleji Isparta 32 Spor-Fethiyespor: 3-0

Ligde 31. haftanın tamamlanmasıyla Kırmızı Grup'ta Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor liderliği Motolux 68 Aksarayspor'dan devraldı. Beyaz Grup'ta ise Sarıyer liderlik koltuğunu korudu. 

Beyaz Grup

  O G B M A Y AV P
1.SARIYER 31 23 6 2 75 21 54 75
2.BATMAN PETROLSPOR 31 23 2 6 54 23 31 71
3.GMG KASTAMONUSPOR 31 17 12 2 53 24 29 63
4.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK 31 17 7 7 54 27 27 58
5.ALTINORDU 31 15 10 6 52 30 22 55
6.İSKENDERUNSPOR 30 13 10 7 46 32 14 49
7.BEYKOZ ANADOLU SPOR 31 14 7 10 43 43 0 49
8.1461 TRABZON FK 31 12 7 12 40 34 6 43
9.KIRKLARELİSPOR 31 10 10 11 41 38 3 40
10.FETHİYESPOR 31 10 10 11 31 34 -3 40
11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 31 9 11 11 43 48 -5 38
12.İNEGÖLSPOR 31 9 11 11 36 44 -8 35
13.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR 31 7 12 12 31 38 -7 33
14.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR 31 8 8 15 36 39 -3 32
15.KEPEZ SPOR FUTBOL 31 8 7 16 34 44 -10 31
16.ALTAY 30 7 3 20 26 62 -36 21
17.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 30 4 8 18 28 48 -20 20
18.AFYONSPOR KULÜBÜ 30 0 1 29 6 100 -94 -5

Kırmızı Grup

  O G B M A Y AV P
1.ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR 31 20 7 4 71 32 39 67
2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR 31 20 6 5 59 30 29 66
3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR 31 19 6 6 64 30 34 63
4.MENEMEN FK 31 17 7 7 57 33 24 58
5.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 31 16 8 7 53 30 23 56
6.ARTI DEĞER VANSPOR 31 16 7 8 57 35 22 55
7.KARACABEY BELEDİYE SPOR 31 15 7 9 51 41 10 52
8.BUCASPOR 1928 31 14 6 11 38 39 -1 45
9.MERKÜR JET ERBAASPOR 31 13 5 13 47 52 -5 44
10.ANKARA DEMİRSPOR 31 9 14 8 46 41 5 41
11.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK 31 10 11 10 46 48 -2 41
12.KARAMAN FK 31 8 14 9 37 33 4 38
13.SOMASPOR 31 10 6 15 35 34 1 36
14.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU 31 7 6 18 26 51 -25 27
15.DİYARBEKİRSPOR 31 5 10 16 17 39 -22 25
16.BELEDİYE DERİNCESPOR 31 5 10 16 26 58 -32 25
17.ÜLKEA NAZİLLİSPOR 31 4 4 23 31 79 -48 13
18.GİRESUNSPOR 31 1 6 24 18 74 -56 0





 
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